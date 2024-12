Wytse van der Goot weet niet wat hij hoort na opmerkelijke uitspraak Marco van Basten

is helemaal geen goede verdediger, zo luidt de mening van Marco van Basten. Volgens de voormalig spits is de Fransman in aanvallend opzicht geweldig, maar laten zijn prestaties op verdedigend vlak te wensen over.

PSV gaat dinsdagavond op bezoek bij Stade Brest, waarmee Boscagli terugkeert in Frankrijk. De mandekker komt logischerwijs ter sprake bij Ziggo Sport, waar Mark van Bommel zich herinnert hoe de Fransman in zijn tijd als trainer van PSV naar Eindhoven kwam. “Maar hij heeft bij mij niet veel gespeeld, omdat ik daar andere spelers had.” Wytse van der Goot stelt vervolgens dat Boscagli zich in de afgelopen jaren wel heeft ontwikkeld tot de beste man in de achterhoede van PSV.

LEES OOK: 'Newcastle United laat oog vallen op PSV-aanvaller'

Artikel gaat verder onder video

“Ik vind hem verdedigend zeer, zéér pover”, haakt Van Basten daar direct op in, tot verbazing van de presentator. “Ja, zeer zeker”, antwoordt de oud-spits als Van der Goot vraagt of hij dat goed heeft gehoord. “Hij is aanvallend, aan de bal, heel sterk. Maar verdedigen is niet zijn sterkste punt”, is Van Basten duidelijk.

LEES OOK: Deze PSV-spelers moeten op hun tellen passen tegen Stade Brest

Boscagli heeft de droom ooit nog uit te komen voor de Franse nationale ploeg. Van der Goot vraagt zich af of Van Basten vindt dat de verdediger die beter kan laten varen gezien de vele concurrentie achterin bij Les Bleus. “Ja, je weet het niet…”, antwoordt Van Basten twijfelend. “Bij PSV doet hij het goed omdat hij op een goede manier gebruikt wordt. Als je een team hebt dat met name wil voetballen, heb je een goede aan hem. Maar verdedigend vind ik hem heel kwetsbaar.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Twee wintertransfers lijken aanstaande bij PSV

De supporters van PSV kunnen zich voorbereiden op in ieder geval twee transfers.