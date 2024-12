Géén Ballon d'Or, maar Vinícius Júnior heeft nog geen twee maanden na teleurstelling alsnog prijs

greep tot zijn eigen verbazing naast de Ballon d’Or, maar heeft een paar weken voor de jaarwisseling toch nog reden tot juichen. De Braziliaanse ster van Real Madrid is dinsdagavond door de FIFA uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. Daarmee krijgt de aanvaller toch nog erkenning voor zijn uitstekende prestaties met Real Madrid in het voorbije kalenderjaar.

Na een ijzersterk afgelopen seizoen ging vrijwel iedereen in de voetbalwereld er toch wel vanuit dat Vinícius eind oktober zou worden verkozen tot winnaar van de Ballon d’Or. De Braziliaan had met 24 doelpunten en elf assists in 39 wedstrijden in alle competities immers een belangrijk aandeel in het succes van Real Madrid, dat zich niet alleen kroonde tot landskampioen maar ook met de eindzege van de Champions League aan de haal ging. Bij Real Madrid was men ervan overtuigd dat Vinícius de Gouden Bal zou winnen, maar het was uiteindelijk Rodri die de felbegeerde prijs in ontvangst mocht nemen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: France Football onthult: waarom Vinícius Júnior de Ballon d’Or misliep

Dat niet Vinícius maar de middenvelder van Real Madrid met de Ballon d’Or aan de haal ging, schoot bij Real Madrid én de Braziliaan volledig in het verkeerde keelgat. Sterker nog: de recordkampioen van Spanje besloot uit solidariteit met Vinícius de uitreiking in Parijs aan zich voorbij te laten gaan. Vinícius kon het zelf haast niet geloven, maar van zijn teleurstelling was op het veld weinig te merken. Zo was hij in de thuiswedstrijd tegen Osasuna op 9 november goed voor een hattrick. De aanvaller moest vervolgens een aantal wedstrijden missen vanwege een spierblessure, maar maakte onlangs op bezoek bij Atalanta Bergamo alweer zijn rentree. Met een doelpunt en een assist was hij meteen belangrijk voor zijn ploeg.

LEES OOK: Danny Blind begrijpt waar haat richting Real Madrid-ster vandaan komt: 'Zo maak je jezelf niet populair'

Vinícius is sowieso bezig aan een goed seizoen. Na twintig wedstrijden staat de teller al op dertien doelpunten en negen assists. Ondanks de komst van Kylian Mbappé afgelopen zomer is Vinícius nog altijd de belangrijkste speler bij de Koninklijke. Dinsdagavond kreeg hij tijdens de uitreiking van The Best FIFA Football Awards dus alsnog de erkenning waar hij zo erg op zoek naar was. Met zijn uitverkiezing houdt Vinícius onder meer Ballon d’Or-winnaar Rodri en teamgenoten Jude Bellingham en Dani Carvajal onder zich. Lionel Messi, de winnaar van vorig jaar, eindigt op de zesde plaats. Vinícius kreeg in totaal 48 punten, vijf meer dan Rodri.

Real Madrid valt in de prijzen

Het was sowieso een feestelijke uitreiking voor Real Madrid. Carlo Ancelotti werd verkozen tot Trainer van het Jaar, terwijl het wereldelftal van de FIFA liefst vijf spelers van de Madrilenen herbergt. Naast Vinícius vinden ook Antoni Rüdiger, Toni Kroos, Carvajal en Bellingham zich terug in het beste team van het afgelopen jaar. Kroos zette na het Europees Kampioenschap in Duitsland overigens een punt onder zijn loopbaan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Real Madrid richt pijlen op Gravenberch, schrikt van enorme vraagprijs van Liverpool’

Liverpool-middenvelder Ryan Gravenberch is op de radar verschenen bij Real Madrid, dat echter geschrokken zou zijn van de hoge vraagprijs.