Spektakel met zeven goals bij Tottenham - Man United: Son scoort vanuit corner, ook Zirkzee slaat toe

Tottenham Hotspur heeft donderdagavond in de kwartfinale van de League Cup gewonnen van Manchester United. Op bezoek in Londen was United kansloos: 4-3. Voor Tottenham scoorde Dominic Solanke in de eerste en tweede helft en Dejan Kulusevski meteen na rust. Heung-min Son scoorde de mooiste: ineens uit een corner. , Amad Diallo en Jonny Evans scoorden voor United.

Het is gebruikelijk dat trainers van de teams op het hoogste niveau in Engeland flink rouleren als er wedstrijden in de League Cup op het programma staan en dat was in deze wedstrijd vooral bij United niet anders. Bij de ploeg van Rúben Amorim speelden bijvoorbeeld Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Diallo en André Onana niet. Alejandro Garnacho, die net als Marcus Rashford afgelopen zondag tegen Manchester City buiten de selectie gelaten werd, nam plaats op de bank. Micky van de Ven zat niet bij de selectie van Tottenham Hotspur.

Na een aftastend begin kwam Tottenham in de vijftiende minuut op voorsprong. Pedro Porro probeerde het van afstand. Het schot leek niet al te lastig, maar keeper Altay Bayindir had er zo veel moeite mee dat hij een rebound moest toestaan. Die was een prooi voor Solanke, die de bal simpel binnen schoot: 1-0. Dat was tevens de ruststand.

Meteen na rust verdubbelde Tottenham de voorsprong. Son brak door op links en gaf de bal mee aan James Maddison. Die gaf de bal voor, waarna Lisandro Martínez de bal maar half wegwerkte. Dat was een cadeautje voor Kulusevski, die met rechts simpel raak schoot: 2-0. In de 54e minuut maakte Solanke aan alle onzekerheid een einde. Nauwelijks gehinderd door Martínez en Jonny Evans dribbelde de spits het strafschopgebied in waar hij ongehinderd raak kon schieten: 3-0.

In de 64e minuut deed United wat terug toen doelman Fraser Forster de bal zomaar bij Bruno Fernandes in de voeten speelde. Die gaf de bal breed op Zirkzee, die de bal binnen tikte: 3-1. In de 70e minuut was alle spanning weer terug toen Forster veel te lang wachtte met uit trappen. De aanstormende Diallo gleed naar de bal waarna deze in het doel verdween: 3-2. In de 88e minuut werd het duel dan toch beslist, toen Son een corner ineens achter Bayindir schoot: 4-2. Evans scoorde in de blessuretijd nog wel met een kopbal uit een corner de 4-3, maar dat kon niet voorkomen dat Tottenham won.

Door de zege gaat Tottenham in de koker voor de loting van de halve finale. Daarin zijn de mogelijke tegenstanders Liverpool, Arsenal en Newcastle United. Komend weekend nemen de Londenaren het op tegen koploper Liverpool in het Tottenham Hotspur Stadium. Manchester United ontvangt zondag het Bournemouth van Justin Kluivert.

