Van der Vaart: 'Hij heeft een dickpic gestuurd naar me'

Rafael van der Vaart heeft toelichting gegeven op zijn uitspraken over Cristiano Ronaldo. De analist van Studio Voetbal wilde ‘op een leuke manier’ vertellen hoe het was om bij Real Madrid samen te spelen met Ronaldo, maar dat werd niet gewaardeerd door de Portugees.

Van der Vaart werd onlangs geïnterviewd door radiozender talkSPORT en ging in dat gesprek in op zijn gezamenlijke verleden met Ronaldo. "Ik maak altijd de grap dat Ronaldo de enige speler is wiens penis ik nooit gezien heb in de kleedkamer. Hij was namelijk altijd als eerste op het trainingsveld en de laatste die wegging.”

Daarna weidde Van der Vaart uit over de beruchte zelfzuchtigheid van Ronaldo: "Hij was ongelooflijk egoïstisch. Als we met 6-0 hadden gewonnen en hij niet had gescoord, was hij niet blij. Maar als hij twee keer had gescoord bij een nederlaag, was hij wél blij", merkt de Nederlander onder meer op. De uitspraken van Van der Vaart kwamen via het Portugese Mais Futebol op Instagram terecht. Het officiële Instagram-account van Ronaldo reageert veelzeggend op de uitspraken van Van der Vaart. "Who is that guy?" (Wie is die vent?)

Bij Studio Voetbal werd Van der Vaart zondagavond geconfronteerd met de reactie van zijn oud-ploeggenoot. “Dat is natuurlijk een heel team dat erachter zit. Ik wilde gewoon op een leuke manier vertellen dat hij er als eerste was, en als laatste wegging. Hij heeft inmiddels een dickpic gestuurd, dus nu weet ik wel hoe hij eruitziet.” Met die opmerking kreeg de voormalig middenvelder de lachers op de hand in de studio.

Van der Vaart was juist te spreken over de mentaliteit van Ronaldo. “Ik wilde alleen maar zeggen dat dat juist heel goed is. Dat hebben vooral spitsen heel erg, die zijn zó egoïstisch. Dat heb je dus nodig om echt de absolute top te halen. Het is niet voor niets dat hij nog steeds speelt en nog steeds zo fit is, want het gaat maar om één iemand en dat is hij. Dat bedoelde ik eigenlijk juist heel positief. Maar om nou te reageren op mij, even serieus, wie ben ik nou?”

Van der Vaart eindigde ook complimenteus. “Het was fantastisch om met hem te spelen. Iedereen wil altijd weten hoe hij was. Dat probeerde ik op een leuke manier uit te leggen. Ze hebben ook geen humor daar in Portugal.”

