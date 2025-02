Van der Vaart huilt na zege van Ajax, Van Hooijdonk sneert naar Feyenoord

Rafael van der Vaart keek zondag met tranen in de ogen naar het interview dat gaf na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo (4-0). Toen Klaassen emotioneel werd voor de camera, werd Van der Vaart dat ook.

Klaassen kreeg van ESPN-journalist Hans Kraay junior de vraag wat het voor hem betekende dat hij tegen Heracles zijn honderdste doelpunt maakte voor Ajax. De middenvelder viel acht seconden stil en snikte. “Kijk, als jij als klein jongetje bij Ajax begint, dan wil je gewoon in Ajax 1 spelen. Honderd goals komt niet eens in je op. Dit gaat nog verder dan je droom. Je zag dat ik er extra blij mee was. Het was speciaal voor me.”

Van der Vaart vindt het interview ‘echt fantastisch’. “Dit is toch mooi? Dat je begint over jouw club, hoe je dat als kleine jongen beleefde, en dan volschiet… Ik huil al Het Familiediner (tv-programma van de EO, red.), ik ben een jankerd, maar ik moest nu ook huilen. Ik vind het mooi dat je zoveel van een club houdt. Je honderdste goal maken is ook niet voor iedereen weggelegd.”

Van Hooijdonk sneert naar Feyenoord

Pierre van Hooijdonk vult aan: “Dit zijn nou cultuurbewakers. Die hoeven niet op de bank te zitten als assistent, die kunnen gewoon op het veld staan.” Daarmee sneert hij naar Feyenoord, waar de inmiddels ontslagen trainer Brian Priske botste met assistent-trainer John de Wolf, die door de club gezien zou worden als een onmisbare ‘cultuurbewaker’. Over Klaassen zegt Van Hooijdonk: “Hij is een rolmodel voor de spelers.”

Theo Janssen denkt dat het voor alle partijen goed zou zijn als Klaassen zijn aflopende contract verlengt. “Ja, dat vind ik wel, zeker ook voor de groep. Het is een jongen die weet wat er verwacht wordt binnen Ajax. Hij kan veel jongens helpen en ik denk dat hij een voorbeeld is voor veel jongens. In de Nederlandse competitie kan hij nog zeker een jaartje mee. Ik weet niet hoe lang hij nog mee kan, maar zeker nog een jaar, daar ben ik van overtuigd.” Ook trainer Francesco Farioli zei zondag te hopen dat Klaassen bijtekent.

