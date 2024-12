Kieft ergerde zich kapot bij VI: ‘Hij kon zich echt opwinden’

Wim Kieft heeft zich in het verleden heel erg gestoord aan een man uit het publiek bij een van de voorlopers van Vandaag Inside. Die deed namelijk net alsof hij bij het programma werkte, wat de oud-spits heel vervelend vond.

Bij Vandaag Inside komt dinsdagavond het publiek bij verschillende talkshows ter sprake. René van der Gijp heeft namelijk de conclusie getrokken dat bijna overal aantrekkelijke vrouwen op de achtergrond zitten, waarna hij grapt dat ze dan ook elke avond aanwezig zijn. “Wij hadden vroeger ook een vaste klant”, herinnert Johan Derksen zich ineens. “Die deed net alsof hij hier ook werkte.”

De betreffende man zorgde bij Kieft altijd voor veel irritatie, zo stelt De Snor. “Het was in de tijd dat we de Europa Cup deden, toen hadden we nog een biermerk als sponsor. Mensen konden dan gratis zuipen en chips vreten, dus hij kwam iedere avond van zes tot twaalf.” Die man deed volgens Derksen dan alsof hij bij het programma werkte. Als Kieft dan arriveerde, liep de gast ernaar toe om hem te vragen hoe het ging, waarbij Derksen dat illustreert door naar tafelgast Rutger Castricum toe te lopen.

“Dat was ook goed”, krijgt Van der Gijp er vervolgens hard lachend uit. “Dat vond Wim niet leuk”, weet Wilfred Genee nog. “Hij kon zich dan echt opwinden. Wim kan heel boos worden”, stelt de presentator lachend.

