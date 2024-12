Pastoor ziet ‘renaissance’ bij Nederlander: ‘Hij is écht zó goed weer’

Alex Pastoor is ontzettend te spreken over . De centrumverdediger van Liverpool is bezig aan een geweldig seizoen wordt overladen met complimenten. Na zijn optreden tegen Manchester City (2-0 winst) sluit Pastoor aan in de polonaise.

Van Dijk bleef zondag (gister) met gemak overeind tegen Erling Haaland en werd door Liverpool-legende Jamie Carragher zelfs uitgeroepen tot ‘beste verdediger in de geschiedenis van de Premier League’. Pastoor is een dag later eveneens heel positief over Van Dijk in de uitzending van Rondo.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Engelse media zien mythologische Slot: ‘Lijkt Liverpool kampioen te maken’

“Virgil van Dijk is ook de renaissance… die is zó goed weer”, begint de voormalig trainer van onder meer Almere City en NEC. “Die is echt zo goed weer”, herhaalt de analist, die zich vervolgens een moment uit zijn trainersperiode bij Sparta Rotterdam kan herinneren.

“Tegen Denzel Dumfries en Rick van Drongelen zei ik weleens: Virgil speelt in, maar blijft daarna heel vaak staan. Nu is hij actief. Hij speelt en zit er meteen weer onder. Hij zit kort op het middenveld als er verdedigd moet worden. Echt geniaal… geniaal”, sluit Pastoor af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Supercomputer Opta berekent titelkansen Liverpool en Arne Slot

De supercomputer van voetbalstatistiekenbureau Opta geeft het Liverpool van Arne Slot een flinke kans om dit seizoen kampioen van Engeland te worden.