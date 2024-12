Reijntjes heeft eindelijk goed nieuws bij Vitesse: 'Dit betekent een enorme opluchting'

Vitesse lijkt voorlopig opgelucht adem te kunnen halen. De Arnhemmers kregen eind vorige maand nog een flinke puntenaftrek opgelegd en leken bij het missen van de deadline voor het inleveren van de benodigde financiële stukken opnieuw op een straf van de KNVB te kunnen rekenen, maar melden donderdagmorgen dat ze de stukken hebben ingediend bij de licentiecommissie. De deadline hiervoor was vastgelegd op 12 december, vandaag dus.

Vitesse hoopte na de degradatie uit de Eredivisie weer vooral aan voetbal te kunnen denken, maar de problemen zijn nog lang niet verholpen. De Arnhemmers kregen eerder dit seizoen al zes punten in mindering en vorige maand volgden zelfs 21 punten in mindering voor de voortdurende overtredingen op de reglementen van de KNVB. Er werd daarmee een recordstraf in het Nederlandse voetbal uitgesproken. Vitesse staat momenteel laatste in de Keuken Kampioen Divisie, met -11 punten. De club hoeft door de strikte scheiding tussen profs en amateurs echter niet te vrezen voor degradatie.

Wél moesten de Arnhemmers na de recordstraf van 21 punten in mindering vrezen voor een nieuwe straf. Het was nog maar de vraag of ze er in zouden slagen om de benodigde financiële stukken op tijd in te dienen bij de licentiecommissie. De achterban hield de adem in, maar Vitesse meldt donderdag dus dat het is gelukt om de benodigde stukken op tijd in te leveren bij de licentiecommissie. “Het indienen van de jaarstukken was een van de laatste openstaande kwesties uit het verleden. De ingeleverde financiële stukken omvatten de halfjaarcijfers van seizoen 2023/24, de jaarcijfers van seizoen 2023/24 en een prognose van de jaarcijfers van seizoen 2024/25”, zo legt algemeen directeur Edwin Reijntjes uit op de clubsite.

De algemeen directeur erkent dat dit een belangrijkste stap is voor Vitesse, maar realiseert zich tegelijkertijd dat het ‘proces’ nog niet volledig is afgerond. “We hebben onze taak gedaan door de stukken in te leveren, maar wachten nu op de goedkeuring van de licentiecommissie. Het inleveren hiervan betekent een grote opluchting. Ik wil mijn complimenten uitspreken aan BDO (Binder, Dijker Otte & Co, red.), OFS en onze interne organisatie. Zij werken al geruime tijd onder enorme druk en hebben geweldig werk geleverd. Daar neem ik mijn pet voor af”, aldus Reijntjes.

Vitesse levert laatste financiële stukken in bij Licentiecommissie 📩 — Vitesse (@MijnVitesse) December 12, 2024

