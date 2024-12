Wesley Sneijder maakt Noa Vahle belachelijk, presentatrice is daar niet van gediend

Noa Vahle wordt tijdens de uitzending van Rondo van maandagavond voor het blok gezet door Wesley Sneijder, maar houdt zich staande. De dochter van Linda de Mol werd een beetje uitgelachen op basis van haar uitspraak van het Stade de Roudourou.

Vahle staat in Guingamp, waar PSV morgen in de Champions League speelt, en dus niet in het thuisstadion van Stade Brest, Francis-Le-Blé. Dat stadion voldoet niet aan de reglementen van de UEFA en is dus simpelweg geen Champions League-stadion. In het Stade du Roudourou mag wel gespeeld worden, al is dat de thuishaven van Ligue 2-club En Avant Guingamp.

Als Vahle de stadion waar dinsdag gespeeld gaat worden, opnoemt, wordt er in de studio van Rondo al gelachen. "Duifje", zegt iemand. Na enkele interviews met Peter Bosz en Olivier Boscagli, wordt er weer teruggeschakeld naar de heren in Hilversum.

"Wesley wilde weten hoe je dat stadion ook alweer noemde", begint presentator Wytse van der Goot dan. "Die duif. Spreek hem eens uit", voegt Sneijder toe. Vahle weet dat ze dan niet moet toehappen. "Ja, zoek het uit, Wes!" Uiteindelijk zegt ze het dan toch. "Stade du Roudourou."

