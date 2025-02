Ajax heeft ontzettend veel geluk gehad, vertelt coach van Galatasaray resoluut

Okan Buruk, de coach van Galatasaray, vindt dat zijn elftal makkelijk had kunnen winnen van Ajax. De oefenmeester zag zijn eigen elftal de nodige kansen om zeep helpen in de Johan Cruijff ArenA. Buruk is daarnaast kritisch op de UEFA. Hij vindt dat de Nederlandse teams veel geluk hebben gehad met het nieuwe format van de Europa League.

In gesprek met verschillende Turkse media blikt Buruk teleurgesteld terug op de wedstrijd tegen Ajax. De nederlaag in Amsterdam was er een met gevolgen, want hierdoor heeft Galatasaray zich niet direct geplaatst voor de achtse finales, maar moet het net als Ajax eerst de tussenronde van de Europa League in: "Uit zoveel kansen hadden we er minstens drie moeten benutten. Vooral in de verdediging maakten we fouten, en onze tegenstander strafte dat af", legt Buruk uit: "We zijn teleurgesteld."

De coach van Galatasaray is van mening dat zijn elftal zich ernstig tekort heeft gedaan in Amsterdam: "We hadden heel makkelijk kunnen winnen vandaag", vindt Buruk: "We misten veel duidelijke kansen. We hadden het binnen een minuut recht kunnen zetten. Maar als je zoveel kansen mist en belachelijke goals tegen krijgt, verlies je zulke wedstrijden..."

'Het huidige format is slecht'

De oefenmeester richt zich vervolgens ook tot de UEFA. Hij vindt dat Ajax, maar ook AZ en FC Twente, geluk hebben gehad met thuiswedstrijden tegen Turkse clubs: "Het huidige format is slecht en een van de nadelen is dat Turkse teams al hun wedstrijden tegen Nederlandse teams uit spelen. We concurreren met Nederland in de UEFA-ranglijst. Zij zijn nooit naar ons land gekomen om te spelen. De wedstrijden zouden in beide landen moeten worden gespeeld. Dat zou eerlijker zijn", vindt Buruk.