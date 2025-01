Hedwiges Maduro geeft Maurice Steijn plots een enorme uitbrander

Hedwiges Maduro is niet te spreken over de manier waarop Maurice Steijn zich over hem heeft uitgelaten na hun samenwerking bij Ajax. De voormalig trainer van Almere City was aan het begin van seizoen 2023/24 assistent van Steijn, die in oktober moest vertrekken. Maduro vindt het niet kunnen dat de trainer van Sparta Rotterdam hem op de persoon aanviel.

Onder leiding van Steijn ging het afgelopen seizoen dramatisch bij Ajax. De Amsterdammers besloten daarop de oefenmeester op straat te zetten en John van ’t Schip als interim-trainer aan te stellen. Maduro mocht wel blijven als assistent. Bij Goedemorgen Eredivisie krijgt de oud-trainer van Almere City de vraag of zijn tijd in Amsterdam hem schade heeft aangebracht.

“Als trainer niet zo veel, maar als mens wel”, begint de voormalig middenvelder. “Er waren een aantal uitspraken van Maurice Steijn natuurlijk, waar ik mezelf niet in kon vinden.” Zo stelde de voormalig trainer van Ajax dat Maduro niet ‘loyaal’ was geweest naar hem toe. “Ik denk dat alle mensen die mij kennen mij zien als een heel loyaal persoon. Ik vind dat dus eigenlijk nog veel erger.”

Dat spelers en trainers op hun kwaliteiten worden beoordeeld, begrijpt Maduro volledig. “Dat maakt me ook niet zo veel uit. Maar als jij mij aanvalt over hoe ik ben als mens, dat doet wel wat met me”, legt de oud-Ajacied uit. “Dat vond ik niet terecht. Ik zeg dit nu pas voor het eerst, omdat ik nooit de mogelijkheid heb gehad te reageren. Dat kan schade aanrichten voor de buitenwereld, want die kennen mij niet. Maar dat was wel het moeilijkste, zo zie ik mezelf helemaal niet.”

Maduro ontkent lekken

Naast de uitspraken over de loyaliteit betichtte Steijn Maduro ervan dat hij allerlei zaken heeft gelekt. “Dat is allemaal onzin, echt onzin”, reageert Maduro fel. “Nogmaals, het is voor het eerst dat ik daarop kan reageren, maar ik kan er heel simpel in zijn: het is echt onzin. Voor de rest kan ik daar ook niets over zeggen.” Na het ontslag van Steijn heeft Maduro geen contact meer met hem gehad, zo bevestigt hij.

