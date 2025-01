Van Praag niet te spreken over Farioli: 'Dat was al tegen de zin van de commissarissen'

Michael van Praag is niet te spreken over het feit dat Ajax-trainer Francesco Farioli inmiddels zeven assistenten heeft meegenomen naar Ajax. Dat vertelde de scheidend voorzitter van de rvc van de Amsterdammers in het NH Sportcafé van presentator Leo Driessen. Volgens Van Praag is er namelijk wat anders afgesproken.

Het Algemeen Dagblad haalde vrijdagavond ook al aan dat 'Team Farioli' inmiddels uit zeven mensen bestaat, terwijl interim-trainer John van 't Schip 'slechts' twee mensen mocht meenemen. "De afspraak was vier assistenten, daar zijn we mee akkoord gegaan”, wordt Van Praag, die in februari het stokje doorgeeft aan Carolien Gehrels, geciteerd door De Telegraaf. "En dat was al tegen de zin van de commissarissen, want wij wilden er minder. Het zijn er inmiddels zeven. Ja, ik vind dat verkeerd.”

Van Praag is het er dus niet mee eens, maar is met handen en voeten gebonden. "Nee, ik kan daar niks aan doen, de commissarissen doen daar niks aan. Dit is een zaak van de directie. En bij ons is het niet zo dat ze aan ons komen vragen of we het goed vinden als commissarissen", vervolgt de rvc-voorzitter zijn relaas.

"Als commissaris run je de tent niet. Je controleert, je stelt vragen en je bent natuurlijk wel betrokken bij transfers. Daar geef je toestemming voor", stelt Van Praag. "En dan niet of het Jantje of Pietje moet worden die komt voetballen, maar meer of de procedures zijn gevolgd. Je controleert of er scoutingsrapporten zijn en kijkt of het financieel binnen de kaders is die je met elkaar hebt afgesproken.”

Directie beslist over invulling 'Team Farioli'

Van Praag had dan ook niets te vertellen over de invulling van de staf van Farioli. "Dus het is een vraag die je rechtstreeks aan de directie moet stellen: waarom is dat? Ja, ik kan er wel alles van zeggen. Ik heb al een afspraak voor volgende week. Met wie dat ga ik allemaal niet vertellen", besluit Van Praag.

