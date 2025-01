Grote reorganisatie bij Ajax: 'Doet denken aan de coup van Johan Cruijff'

Ajax moet vanwege de financiële problemen reorganiseren, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Zo wordt het mes gezet in de grootverdieners van het eerste elftal, maar gaat de bezem ook door het kantoorpersoneel. De vertrekken gaan soms gepaard met veel weerstand. Intern zorgt de 'grote schoonmaak' voor flink wat onrust en doet die denken aan de coup van Johan Cruijff, aldus de krant.

Om te beginnen wijst het AD op keeperstrainer Anton Scheutjens en veldtrainer Richard Witschge. Beide hebben hun gedwongen vertrek bij Ajax aangevochten, hoewel eerstgenoemde inmiddels werkzaam is als keeperstrainer bij VVV-Venlo. Het tweetal heeft een advocaat in de arm genomen en stapte naar de arbitragecommissie van de KNVB.

Scheutjens en Witschge zijn niet de enige werknemers die moesten vertrekken bij Ajax de afgelopen maanden. Zo werden de aflopende contracten van scouts Hans van der Zee en Fred Arroyo na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet verlengd. Ook de fysiektrainers Alessandro Schoenmaker, Yoeri Pegel en Perry Augustine vertrokken bij de Amsterdammers. In de jeugdopleiding zegde de club de samenwerking met onder Bastiaan Bruning (coördinator medische performance) en Bas Harkema (performance coach) op.

Volgens de krant valt het vertrek van een aantal stafleden niet los te zien van de komst van Francesco Farioli. "Een nieuwe hoofdtrainer neemt vaak een aantal vertrouwelingen mee, waardoor leden van de oude technische staf het veld moeten ruimen", klinkt het. Inmiddels staat de teller van 'Team Farioli' op zeven, terwijl interim-trainer John van 't Schip 'slechts' twee eigen mensen mocht meenemen.

Ajax moet flink bezuinigen

Wel is er meer aan de hand bij Ajax dan de gebruikelijke wisseling van de wacht die gepaard gaat met de komst van een nieuwe hoofdtrainer. Door de financiële malaise moet er flink worden bezuinigd in de hoofdstad. Niet alleen bij het eerste elftal, want 'de nood is zo hoog' dat er ook moet worden gesneden in jeugdopleiding en aan de kantoorkant.

"Het totale werknemersbestand van de Amsterdamse club is het afgelopen jaar enorm gegroeid. In 2018 telde de club 356 werknemers met een volledig dienstverband, zo meldt het jaarverslag. In 2024 ging het om 474 medewerkers; een groei van 33 procent", schrijven Fabian van der Pol, Johan Inan en Job van Kempen.

Medewerkers van Ajax zijn de afgelopen maanden tweemaal geïnformeerd over de aanstaande sanering. Dit zorgde voor veel onzekerheid en onrust in de 'al wat gebutste organisatie'. "Werknemers die al langer in dienst zijn bij Ajax herinneren zich nog maar al te goed dat hun banen ook tijdens de coup van Johan Cruijff (2010-2015) op de tocht stonden."

Bezuinigen Ajax gaan hand in hand met professionaliseringslag

"De huidige bezuinigingsoperatie moet gepaard gaan met een professionalisering van de club. Dat Farioli alsnog heel veel vertrouwelingen mocht meenemen, is deels te verklarend door het feit dat Ajax ook in de sportieve randvoorwaarden is voorbijgestreefd door andere clubs", vervolgt het AD. Met die laatste opmerking doelt de krant op het feit dat er sprake lijkt van een 'afrekening'.

Zo had Ajax van alle Eredivisieclubs de meeste blessures en de langste hersteltijden. Farioli oordeelde zelfs dat Ajax 'kampioen blessures' was. Verder bleken tegenstander vaak fitter dan Ajax, zo konden ze meer en langer sprinten.

Arbitragezaken verslechteren financiële positie Ajax

Witschge en Scheuntjes hebben zich dus niet neergelegd bij hun vertrek en hebben de stap gemaakt naar de arbitragecommissie. Verder heeft ook oud-Ajacied Antony een arbitragezaak aangespannen tegen Ajax. De Braziliaan is het niet eens met boetes die hij kreeg voor zijn afwezigheid in de periode voorafgaand aan zijn transfer naar Manchester United. Ajax meent echter in zijn recht te staan. "En elke schikking verslechtert de financiële positie van de toch al armlastige club", besluit het AD.

In de selectie bleef een uittocht uit, maar in de staf en de rest van de club vond de voorbije maanden wel een heuse exodus van werknemers plaats bij #Ajax. En dat ging niet altijd even chique👇https://t.co/K7PZPfp3f6 — Johan Inan (@JohanInan) January 17, 2025

