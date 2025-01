Vertrek Rensch aanstaande bij Ajax: 'Hij heeft een miljoenensalaris voorgeschoteld gekregen'

gaat Ajax deze transferperiode verlaten, zo verwacht Mike Verweij. Dat zal niet zonder slag of stoot gebeuren, want de Amsterdammers willen eerst een vervanger aantrekken voor de 21-jarige rechtsback. Dat zou dan de Griekse rechtsback moeten zijn.

Rensch beschikt bij Ajax over een aflopend contract en mag zich verheugen op de belangstelling van AS Roma. Gianluca Di Marzio wist donderdagavond al te melden dat Ajax en AS Roma elkaar naderen wat betreft de transfersom voor de jonge rechtsachter. De Italiaanse transferjournalist was zelfs zo stellig dat Rensch komend weekend tegen sc Heerenveen al niet meer van de partij zou zijn.

"Rensch gaat wel weg uiteindelijk, denk ik", aldus Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Maar dat is ook gecompliceerd, want Ajax wil Rensch het liefste tot het einde van het seizoen houden. Dan zou je zeggen: dat is gek, want na dit seizoen is hij transfervrij. Toch zegt Ajax: we denken dat de kans om bij de eerste twee te eindigen het grootst is met Rensch. Dan accepteren we dat hij gratis weg zou lopen. En dan willen we hem erbij houden."

"Alleen Rensch wil dat Ajax aan hem verdient", vervolgt Verweij zijn relaas. Enkele dagen terug wist De Telegraaf te melden dat Rensch 'op hoofdlijnen' akkoord is met AS Roma. "Hij heeft een miljoenensalaris voorgeschoteld gekregen in Rome. Hij weet wat hij gaat verdienen bij AS Roma, dus hij wil weg. Alleen Ajax laat hem pas gaan als er een vervanger is en dat is niet makkelijk."

Ajax heeft Vagiannidis op de korrel als mogelijke vervanger van Rensch. "Panathinaikos wil hem het liefst pas na het seizoen laten gaan, dus dat maakt het ook heel erg lastig", zegt Verweij, die zich ook uitlaat over een mogelijke terugkeer van Youri Regeer. "Ajax kan Regeer terugkopen voor vijf miljoen euro, maar dat vinden ze eigenlijk te veel geld. Het voordeel is wel dat die jongen ook op het middenveld kan spelen. Dus rechtsback en op het middenveld. Daar moet ook nog een hoop gebeuren. Er moet in ieder geval een speler komen, want een afgang als toen met Kamaldeen Sulemana willen ze niet nog een keer beleven"

