'Ajax moet eens stoppen met verstoppertje spelen'

Ajax toonde zich donderdagavond allesbehalve van zijn beste kant tijdens het uitduel met RFS (1-0 verlies) en speelt als langere tijd weinig attractief voetbal. Robert Maaskant stoort zich mateloos aan de algemene opinie in Amsterdam.

De voormalig trainer benoemt zijn gedachten over Ajax tijdens De Maaskantine, een nieuwe podcast van sportnieuws.nl. Maaskant zag het elftal van Francesco Farioli andermaal slecht uit de verf komen. Toch zijn fans over het algemeen niet ontevreden over de Italiaanse trainer. Volgens Maaskant komt dat onder andere door verkeerde verwachtingen. "Wat mij stoort is dat ze continu terugpakken op ja, maar vorig jaar. Dit Ajax moet zich niet spiegelen aan het slechtste Ajax ooit, maar aan een normaal Ajax. En zelfs dan onderpresteren ze nog." De analist vindt dat de selectie van Farioli voor de titel moet gaan. "Ja, ik ben klaar met het verstoppertje spelen."

De Amsterdammers beleefden afgelopen seizoen een rampseizoen, waarin het uiteindelijk 'nog' vijfde wist te worden. De nieuwe Eredivisie-jaargang wordt door supporters vooral gezien als een jaar van wederopbouw. Met een huidige tweede plek in de competitie en een redelijke goede uitgangspositie in de Europa League kunnen veel fans wel leven. Toch is er op het spel veel kritiek te uiten.

"Wat ik donderdagavond heb gezien is gewoon het Ajax van nu", vervolgt Maaskant. "Een verdedigende organisatie waarbij aanvallend veel creativiteit ontbreekt. Ik erger mij daar al een tijd aan. Het is niet consequent, want de ene keer tegen Heerenveen ziet het er goed uit en dan ziet het er tegen RFS in Riga niet uit." Maaskant zou graag meer positivisme bij de Amsterdamse formatie zien. "Ik vind Farioli geen slechte coach, ik praat hem niet de grond in. Maar je zoekt ook in een coach bij Ajax frivoliteit en creativiteit. De snelheid van de man opzoeken, bravoure. Dat ziet hij helemaal niet."

