Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli kiest vervanger voor zieke Sutalo

Ajax hervat zaterdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA de Eredivisie tegen RKC Waalwijk. Bij een overwinning naderen de Amsterdammers PSV, dat later vanavond in actie komt tegen AZ, op drie punten. Het Algemeen Dagblad verwacht dat trainer Francesco Farioli zijn opstelling op vier plaatsen wijzigt ten opzichte van het laatste Eredivisieduel met Sparta Rotterdam (0-2).

In de achterhoede kan de Italiaanse coach nog altijd geen beroep doen op Josip Sutalo. De Kroatische verdediger heeft nog altijd last van de ziekte waar hij voor de winterstop ook al mee te kampen had. Hij wordt centraal achterin vervangen door Daniele Rugani, die Youri Baas naast zich vindt. De backposities worden ingevuld door Devyne Rensch en Jorrel Hato.

Op het middenveld lijken de namen van Jordan Henderson en Kenneth Taylor alvast met pen te kunnen worden ingevuld. Wie de derde speler op het Ajax-middenveld wordt, is nog maar de vraag. Als Farioli vasthoudt aan zijn opstelling van het oefenduel met VfB Stuttgart (2-2), dan is het aannemelijk dat Steven Berghuis in de basis zal starten.

Farioli wijzigt voorin veel

Het AD verwacht dat Farioli voorin ook kiest voor hetzelfde drietal als tegen de Duitsers. Dat betekent dan drie wijzigingen ten opzichte van het duel met Sparta Rotterdam, toen Davy Klaassen, Wout Weghorst en Chuba Akpom de voorste drie vormden. In de eigen Johan Cruijff ArenA zullen buitenspelers Bertrand Traoré en Mika Godts voor de aanvoer moeten zorgen bij spits Brian Brobbey.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Rugani, Baas, Hato; Berghuis, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

