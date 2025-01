Interesse in overbodige Ajax-spelers komt op gang: na Wijndal nóg een verdediger in trek

Ajax gaat deze winter mogelijk afscheid nemen van , zo meldt Voetbal International. De Argentijn is pas net weer aangesloten bij de selectie van trainer Francesco Farioli nadat hij bijna een heel jaar langs de kant stond met een zware knieblessure.

Technisch directeur Alex Kroes hoopt deze winter een linksbuiten aan de selectie van Ajax te kunnen toevoegen. Ajax wordt volop gelinkt aan de Spaanse jeugdinternational Raúl Moro (Real Valladolid), maar de deal is vrij gecompliceerd omdat Kroes met een beperkt budget de winterse markt op is gestuurd. Het vertrek van enkele overbodige spelers zou in dat opzicht meer dan goed uitkomen.

Eerder deze week werd duidelijk dat Owen Wijndal, Benjamin Tahirovic, Branco van den Boomen en Chuba Akpom allen zouden mogen uitzien naar een nieuwe werkgever. Van dat viertal lijkt Wijndal momenteel het dichtst bij een vertrek: Ajax zou een akkoord hebben bereikt met Léganes over een verhuur van de linksback tegen een huursom van één miljoen euro. De van AZ overgekomen verdediger zou zelf echter nog twijfelen.

Buiten bovengenoemd viertal zou ook Ávila de deur van de Johan Cruijff ArenA deze winter, al dan niet tijdelijk, achter zich dicht kunnen trekken. VI-verslaggever Tim van Duijn meldt dat de 23-jarige Argentijn, die in de zomer van 2023 voor niet minder dan 12,5 miljoen euro overkwam van Royal Antwerp FC, interesse geniet vanuit Zuid-Amerika en Mexico. "Ajax is bereid om Ávila op huurbasis te laten vertrekken, eventueel met een optie tot koop", schrijft Van Duijn.

Pijnlijke avond in Utrecht (voorlopig) laatste Ajax-duel Ávila?

Avila werd anderhalf jaar geleden door toenmalig directeur Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald, maar wist in Amsterdam nauwelijks te overtuigen. De verdediger, die zowel als linksback als centraal achterin uit de voeten kwam, speelde in totaal acht wedstrijden in Ajax 1. De laatste daarvan was de pijnlijke uitschakeling in de tweede ronde van de KNVB Beker, door de amateurs van USV Hercules. Nog geen maand later ging het helemaal mis voor Ávila, die op het trainingsveld van de Amsterdammers een kruisbandblessure opliep die hem tot voor kort aan de kant hield. Zijn contract bij Ajax loopt nog door tot medio 2028.

