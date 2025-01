Alex Kroes slaat handen voor het hoofd en schatert het uit op zeer opvallend moment

Alex Kroes moest maandagavond bij Rondo hard lachen, toen beelden van zijn voorganger Sven Mislintat werden getoond bij praatprogramma Rondo. Het was echter niet meteen duidelijk waarom de technisch directeur van Ajax in de lach schoot.

Kroes was te gast bij Rondo, dat een video had gemaakt waarin werd teruggeblikt op alle gebeurtenissen voor zijn aanstelling. Zo kwam de in ongenade gevallen oud-directeur Mislintat in beeld tijdens de perspresentatie van Anton Gaaei in de zomer van 2023. Kroes sloeg de handen voor het gezicht en leek in lachen uit te barsten. Mogelijk werd er aan tafel een grap gemaakt, maar die was in ieder geval niet te horen voor de kijker. Kroes zat met Marco van Basten, Wesley Sneijder, Youri Mulder en Wytse van der Goot aan tafel.

Kroes kreeg daarna van presentator Van der Goot de vraag hoe het gaat met het ‘schoonmaken’ bij Ajax. Zijn voorganger Mislintat gaf ruim 110 miljoen euro uit aan spelers die grotendeels zijn mislukt bij Ajax. De Amsterdammers liepen Champions League-voetbal mis en moeten daardoor tegenwoordig op de kleintjes letten.

“We hebben de eerste stapjes gezet en er moeten nog een aantal stappen gezet worden. Daar zijn we hard mee bezig met z’n allen”, antwoordt Kroes, die toegeeft meer werk te hebben aan het puinruimen dan hij vooraf had gedacht. “Dat heeft ook te maken met alles eromheen. Ajax leeft. Bij Ajax gebeurt er elke dag wat."

"Dat is voor mij niet helemaal nieuw, maar ik was een spelertje en was als supporter lid van de club. Nu ben ik ineens werknemer van Ajax. Dan merk je dat je elke dag kleine brandjes aan het blussen bent. Je moet op de korte termijn presteren en op de lange termijn bouwen aan een duurzame organisatie. Dat was bij Go Ahead Eagles eenvoudiger dan bij Ajax”, zegt de voormalig grootaandeelhouder van Go Ahead.

