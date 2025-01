Arteta haalt snoeihard uit naar arbitrage na gelijkspel van Arsenal

Arsenal-trainer Mikel Arteta is niet te spreken over het optreden van de arbitrage bij het duel met Brighton & Hove Albion. Op bezoek bij The Seagulls speelde Arsenal teleurstellend met 1-1 gelijk. De gelijkmaker kwam tot stand na een wat makkelijk toegekende strafschop door scheidsrechter Antony Taylor.

"We begonnen de wedstrijd met een goede goal, maar we wisten dat zij het ons heel moeilijk zouden gaan maken", steekt Arteta van wal bij BBC. "Het was niet onze beste dag, zeker in de tweede helft gaven we te veel simpele ballen weg. En ja, ik ben ook teleurgesteld over het geven van die penalty. Erg teleurgesteld."

Wat Arteta zo teleurstelde in de gegeven strafschop? "Dat heb ik nog nooit van m'n leven gezien. Saliba raakt de bal. Voor mij is dit geen strafschop, nee. Ik heb dit in heel mijn carrière nog niet meegemaakt. Ik heb de jongens gevraagd of zij het misschien al eens hebben gezien, maar ze zeiden allemaal van niet."

Ook de VAR kan rekenen op de nodige kritiek van Arteta. "Als je de fase herbekijkt, zie je dat beide spelers de bal raken. Of ik iets van de VAR had verwacht? Nou ja, ik heb het nagevraagd en na drie seconden zeiden ze dat ze het al beoordeeld hadden. Dat lijkt me wel erg snel", sneert de Spaanse oefenmeester.

