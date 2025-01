Dennis Bergkamp wordt op fraaie wijze geëerd en zorgt voor primeur

Dennis Bergkamp heeft zondagavond in Engeland van de Football Writers’ Association (FWA) een oeuvreprijs mogen ontvangen voor zijn bijdrage aan het Engelse voetbal. De voormalig aanvaller is de eerste Nederlander die de prestigieuze Tribute Award heeft gekregen.

Zondagavond werd Bergkamp geëerd op een gala speciaal voor hem georganiseerd. Van de FWA mocht hij de Tribute Award ontvangen. De prijs wordt sinds 1983 ieder jaar uitgereikt aan (voormalig) voetballers of trainers die een ‘exceptionele bijdrage aan het Engelse voetbal’ hebben gehad. Na vele Britten was Bergkamp de eerste Nederlander die de prijs kreeg.

De oud-aanvaller van Arsenal mocht de prijs zondagavond in ontvangst nemen, wat hij deed in het bijzijn van onder meer Ian Wright en Thierry Henry, voormalig ploeggenoten van de 79-voudig international. Ook zijn oude trainer, Arsène Wenger, was aanwezig op het gala. Henry (2011) en Wenger (2005) wisten de prijs in het verleden ook al te bemachtigen.

“Toen ik de lijst van eerdere winnaars zag, wist ik dat het heel speciaal is om hier deel van te mogen zijn”, zei Bergkamp, geciteerd door de NOS. De voormalig schaduwspits maakte in de zomer van 1995 de overstap naar Arsenal, waar hij vervolgens tot het einde van zijn carrière in 2006 actief zou blijven. In totaal speelde hij 422 wedstrijden voor de Londenaren. Daarin was hij 120 keer trefzeker en leverde hij 115 assists. Drie keer kroonde Bergkamp tot kampioen van Engeland.

