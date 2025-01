Dost schrikt van ‘zeer voorbarig’ nieuws van Van Schaik

is verbaasd door de uitspraken van Wilco van Schaik over zijn toekomst als profvoetballer, zo laat zijn zaakwaarnemer René Oosterhof weten aan het Algemeen Dagblad. Volgens de belangenbehartiger is het ‘zeer voorbarig’ om te zeggen dat Dost nooit meer zal voetballen.

Nadat Dost in oktober 2023 werd getroffen door een ontstoken hartspier, zakte hij op bezoek bij AZ (1-2) in elkaar. Sindsdien stond de aanvaller niet meer op het voetbalveld. Zondagochtend was Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, aanwezig bij Goedemorgen Eredivisie, waar hij aan het einde van de uitzending de vraag kreeg hoe het nu met Dost gaat. De bestuurder stelde dat het herstel van Dost lang duurt, waarna hem wordt gevraagd of de spits ooit nog terugkeert als voetballer. “Nee, dat zal hij nooit meer doen”, antwoordde Van Schaik stellig.

Die uitspraken zorgen bij Dost voor grote verbazing, zo laat Oosterhof weten. “Dat klopt absoluut niet”, zegt de zaakwaarnemer van de spits tegen het AD. De uitspraken van Van Schaik over het herstel van Dost kloppen verder wel. “De situatie is nog steeds hetzelfde. Bas heeft daarover zelf weinig naar buiten gebracht omdat hij zich volledig focust op zijn herstel.”

Dost heeft dus nog altijd geen beslissing genomen over zijn toekomst als voetballer, dus zijn de uitspraken van Van Schaik volgens Oosterhof ‘zeer voorbarig’. “Als er ontwikkelingen zijn, is het aan Bas zelf om daar al dan niet mee te komen”, maakt de zaakwaarnemer duidelijk.

Reactie Van Schaik

Van Schaik heeft op de clubwebsite van NEC gereageerd op de uitspraken die hij zondagochtend deed en de reactie van het management van Dost. "Ik begrijp dat er consternatie is ontstaan over mijn woorden van vanochtend bij ESPN. Ik wil graag de nuance aanbrengen dat mijn woorden enkel en alleen mijn inschatting waren", legt de bestuurder uit. "Bas heeft via zijn management gereageerd en dat is momenteel de stand van zaken. Ik werd in het programma verrast met de stelling over Bas en heb toen niet genoeg benadrukt dat dit mijn gedachten over de situatie waren."

