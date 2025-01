Wilco van Schaik deelt gezondheidsupdate Bas Dost en heeft droevig nieuws

zal in de toekomst niet meer voetballen, zo maakt Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, zondagmiddag bekend. De spits is nog altijd aan het herstellen van een ontstoken hartspier, waardoor hij afgelopen seizoen op bezoek bij AZ in elkaar zakte. Sindsdien kwam de aanvaller niet meer in actie.

In oktober 2023 zat de schrik er goed in bij de wedstrijd tussen AZ en NEC (1-2), toen Dost in de slotfase van de wedstrijd in elkaar zakte. De aanvaller had last van een ontstoken hartspier en moest daarmee sinds die tijd toekijken. Bij Goedemorgen Eredivisie krijgt Van Schaik de vraag hoe het nu met de spits gaat.

“Ik denk dat Bas nog steeds aan het herstellen is”, maakt de algemeen directeur duidelijk. “Dat duurt veel langer dan hem lief is en dat is voor hem zelf het moeilijkste.” Hans Kraay junior vraagt vervolgens of Dost ooit nog op het veld zal staan. “Nee, dat zal hij nooit meer doen. Het is echt ongelofelijk zonde natuurlijk wat hem is overkomen. Bij de een gaat zoiets sneller over als bij de ander. Ik denk dat Bas daar echt zijn tijd voor moet nemen.”

Dost is volgens Van Schaik niet meer op de club geweest. “Wel nog steeds heel veel contact met de groep, in de groepsapp en met de staf. Hij appte mij vorige week ook weer. Een geweldige gozer, maar heel erg wat hem is overkomen. Ik denk dat zijn persoonlijke gezondheid en zijn gezin nu voorop staat en dat hij daar ook alle rust voor neemt. Het gaat wel goed met hem, maar het duurt allemaal heel lang.”

