Cryptische boodschap lijkt te hinten naar akkoord over transfer Malen

Florian Plettenberg van het Duitse Sky lijkt met een cryptische post op X te hinten naar een akkoord tussen Borussia Dortmund en Aston Villa over de transfer van . De journalist sprak vrijdag al van gesprekken tussen de clubs, maar toen lag het bod nog ver van de vraagprijs af.

In november wist Sky al te melden dat Malen droomt van een toekomst in de Premier League. Volgens de Duitse zender had Malen zijn zinnen gezet op een overstap naar een ‘absolute topclub’ in Engeland, maar hebben die niet aangeklopt. Nu lijkt het erop dat Malen wel de overstap naar de Premier League gaat maken, maar dan naar nummer negen Aston Villa.

Vrijdag meldde Plettenberg dat Aston Villa een bod van achttien miljoen euro plus bonussen had gedaan op de 41-voudig Oranje-international. Dat voldeed echter niet aan de eisen van Dortmund, dat minstens dertig miljoen euro voor de Nederlander verlangt.

Inmiddels lijkt het erop dat beide clubs tot een overeenkomst zijn gekomen. Plettenberg plaatst zaterdagochtend namelijk een post op X waarin hij zijn vorige post citeert. De transferjournalist plaatst een pijltje dat wijst naar zijn oude post, met daarachter een vinkje, waarmee hij impliceert dat het rond is. Of het alleen om een akkoord tussen de clubs gaat, of dat Malen zelf ook al zijn goedkeuring heeft gegeven voor de transfer, is niet duidelijk.

