Bruno Fernandes is eerlijk over Joshua Zirkzee: 'Dit irriteert en frustreert mij'

Manchester United-aanvoerder heeft het zondagavond opgenomen voor . De aanvaller van The Mancunians werd maandag na een vroege wissel op Old Trafford uitgejoeld door zijn eigen supporters. Dat heeft Fernandes pijn gedaan, zo geeft hij eerlijk toe.

Na afloop van de wedstrijd tussen Liverpool en Manchester United (2-2) bespreekt Fernandes met Sky Sports de situatie van Zirkzee. De international van het Nederlands elftal werd onlangs, na een vroege wissel in de wedstrijd tegen Newcastle United, uitgejoeld door zijn eigen supporters. Een extreem pijnlijk moment voor de zomeraanwinst van Manchester United, maar ook voor Fernandes als aanvoerder van The Mancunians.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: The Sun noemt De Ligt 'indrukwekkend', terwijl hij massale kritiek krijgt

"Ik zat op de tribune en ik had nog nooit zoiets als dat gezien", geeft Fernandes eerlijk toe: "Het frustreert en irriteert me, want hij is een speler die altijd alles geeft wat in hem zit", zo stelt de aanvoerder van Manchester United. Op trainingen ziet de Portugees international de kwaliteiten van Zirkzee overduidelijk naar voren komen. Dat het in wedstrijden (nog) niet lukt, heeft volgens hem één duidelijke reden: "Hij komt van een andere competitie en heeft tijd nodig om zich aan te passen."

De dertigjarige voetballer vervolgt: "Wij geloven in Zirkzee. Ik had het liever zelf meegemaakt, dan dat ik een teamgenoot in die positie zie. Het is niet normaal om een speler na zijn eerste wedstrijd de hemel in te prijzen, om dan daarna niet meer in hem te geloven", besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Slot krijgt duidelijkheid: ‘Hij blijft zeker bij Liverpool’

Liverpool-trainer Arne Slot ontvangt goed nieuws over een landgenoot.