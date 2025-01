Dit verandert er in 2025 in het Nederlandse betaalde voetbal

2025 is aangebroken en daarmee staat de hervatting van de Nederlandse competities alweer voor de deur. In het nieuwe kalenderjaar zullen de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie er anders uitzien door twee belangrijke veranderingen. Hoe zien deze veranderingen in 2025 er precies uit? FCUpdate legt het aan je uit.

Deze dingen veranderen in het Nederlandse voetbal per 2025:

Er zijn twee belangrijke veranderingen in het Nederlandse betaalde voetbal per 2025. Zo wordt er afscheid genomen van de gokreclames en kunstgrasvelden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

Geen gokreclame meer in het Nederlandse voetbal

Het seizoen 2024/25 is het laatste seizoen waarin gokbedrijven zichtbaar zijn bij de Nederlandse voetbalclubs. Per 1 juni 2025 is het namelijk verboden voor clubs om zich te laten sponsoren door bedrijven zoals TOTO, BetCity of Unibet. Hiermee treedt de derde fase in van het plan van de overheid: het Besluit ongerichte reclame kansspelen op afstand (Besluit ORKA). Goksponsoren op bijvoorbeeld shirts of stadionnamen zullen dus verdwijnen.

De eerste fase (1 januari 2023) betekende het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen via televisie, radio en publieke ruimtes, terwijl fase 2 (1 januari 2024) het verbod op programma- en evenementensponsoring door online gokbedrijven inhield.

Impact voor clubs is fors

Voor 33 van de 34 Nederlandse betaald voetbalclubs zal de wetswijziging gevolgen hebben. Alleen Roda JC koos er, op basis van morele overwegingen, niet voor om met een gokbedrijf samen te werken. De schade is fors. “Wat wij hebben berekend is 40 miljoen euro directe impact door het wegvallen van sponsoring bij clubs en 30 miljoen euro indirecte schade door het wegvallen van advertenties bij mediapartners", zo vertelde Bas Raemakers van Eredivisie CV aan het Algemeen Dagblad.

In andere landen mogen gokbedrijven voorlopig nog wel sponsoren van voetbalclubs zijn. In Engeland is het de bedoeling dat met ingang van het seizoen 2026/27 geen enkele club meer een gokaanbieder op de voorkant van het tenue heeft staan. Gokbedrijven mogen echter nog wel met hun logo op de mouwen of reclameborden prijken. In België is er een gefaseerd verbod op gokreclame ingevoerd. Vanaf 1 januari 2025 is alle gokreclame in voetbalstadions verboden, terwijl reclame op voetbalshirts nog tot eind 2027 is toegestaan.

Geen kunstgras meer in Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie

Naast het verbod op gokreclames verdwijnt in 2025 ook het kunstgras in het betaalde voetbal. Per 27 mei 2024 werd bekend dat er vanaf seizoen 2025/26 geen kunstgrasvelden meer zijn toegestaan in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Alle bvo’s stemden hiermee in op de Algemene Vergadering Betaald Voetbal. Clubs mogen vanaf het nieuwe seizoen alleen nog maar spelen op natuurgras of hybridevelden (natuurlijk gras met ongeveer tien procent kunstgras verwerkt).

Hoewel de regel pas in het seizoen 2025/26 wordt doorgevoerd, speelden er dit seizoen al geen clubs in de Eredivisie op kunstgras. In de Keuken Kampioen Divisie moeten verschillende clubs nog wel afscheid nemen van de kunstgraskorrels. FC Den Bosch, Helmond Sport, Excelsior, FC Eindhoven, Telstar, FC Volendam, MVV Maastricht en TOP Oss maken het seizoen af op kunstgras, maar zijn verplicht om daarna over te stappen naar natuurgrasvelden of hybridevelden.

