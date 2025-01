Nederlands sporticoon duikt plots op bij sc Heerenveen

Een opvallende verschijning tijdens de wedstrijd tussen sc Heerenveen Vrouwen en Fortuna Sittard Vrouwen in de Azerion Vrouwen Eredivisie, namelijk Epke Zonderland. De Nederlandse oud-topturner bekleedt momenteel een functie in de staf van de Friezen: hij is teamarts.

Zonderland, die bekend staat als een van de grootste turniconen van Nederland, won in 2012 Olympisch goud aan de rekstok tijdens de Zomerspelen in Londen. In 2013, 2014 en 2018 kroonde hij zich tot wereldkampioen op hetzelfde toestel. Inmiddels is Zonderland verdwenen uit de turnwereld en duikt hij op in de voetballerij, namelijk als sportarts bij Heerenveen. Deze rol combineert hij met zijn studie.

ESPN spotte de oud-turner en kreeg hem voor de interviewcamera: “Aan de ene kant is dit voor mij een kans om veel te leren, maar ik hoop ook mijn steentje bij te dragen”, begint Zonderland, die niet bewust koos voor deze nieuwe uitdaging. “Het was een kans die zich voordeed. Het paste mij perfect, want ik zit nu zover in mijn opleiding dat er ruimte is om topsportbegeleiding te doen. Dus toen de kans voorbij kwam, greep ik die meteen aan”, legt hij uit.

“Ik kom uit een individuele sport en het is mooi om het teamgebeuren mee te maken. Voetbal is ook zeker niet iets wat ik vaker heb gedaan, dus ik zie dit als een mooie uitdaging”, besluit de 38-jarige turnlegende. Zonderland zag zijn ploeg zondagmiddag met 1-0 winnen van Fortuna Sittard. Evi Maatman was in de slotfase trefzeker en bezorgde de Friezen een overwinning.

