Groot gemis bij FC Twente gesignaleerd: 'Hij was gaan klieren, etteren en schelden'

Het gemis van bij FC Twente is groot, dat stelt Leon ten Voorde in De Twentsche Courant Tubantia. De clubwatcher is van mening dat het leiderschap en de ervaring van de centrale verdediger 'node gemist' worden bij de ploeg van trainer Joseph Oosting.

Pröpper maakte deze zomer, enkele dagen voor het treffen van FC Twente in de voorronde van de Champions League tegen Red Bull Salzburg, de overstap naar het Schotse Rangers FC. Sinds zijn komst naar de Enschedese club ontpopte de inmiddels 31-jarige centrale verdediger zich tot een absolute sterkhouder. Het duurde dan ook niet lang alvorens hij de aanvoerdersband om zijn arm kreeg.

Artikel gaat verder onder video

"Als de mankementen van FC Twente worden besproken, gaat het vaak over het gebrekkige rendement van de vleugelspitsen en het ontbreken van creativiteit. Maar wat lange tijd onderbelicht is gebleven, is het gemis van de vertrokken Robin Pröpper", concludeert Ten Voorde in de Tubantia. Zo was het woensdagavond in Deventer niet voor het eerst dat FC Twente een tegenslag niet te boven kwam.

LEES OOK: FC Twente-supporters misdragen zich na bekerechec in Deventer

Pröpper was gaan klieren, etteren en schelden

"Nee, Pröpper was geen combinatie van Franz Beckenbauer en John Terry en met hem in de ploeg werden er vorig seizoen ook topwedstrijden verloren", vervolgt Ten Voorde zijn relaas. "Maar zijn leiderschap er ervaring worden wel node gemist. Pröpper was woensdagavond - toen FC Twente de controle kwijtraakte - gaan zeuren bij de scheidsrechter, hij was gaan klieren, gaan etteren en gaan schelden als iemand z’n man had laten lopen. Hij had tenminste nog geprobeerd om het elftal bij elkaar te houden."

LEES OOK: Burgemeester zwicht: tóch uitsupporters welkom bij 'hoog-risicowedstrijd' FC Twente

"Nu gebeurde er niets", beseft de clubwatchers van de Enschedese club. "FC Twente liet zich overmeesteren en er was niemand die opstond en op de rem trapte. Niet zonder bal, en niet met bal. Het leek alsof het FC Twente overkwam", besluit Ten Voorde, die eerder ook al schrok van het grote kwaliteitsverschil tussen Go Ahead Eagles en FC Twente.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sem Steijn zwijgt, maar dit scheldwoord schreef zijn ploeggenoot op de wedstrijdbal

FC Twente-ster Sem Steijn is met een hattrick ijzersterk begonnen aan 2025.