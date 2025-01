Van Wolfswinkel en Steijn blikken terug op pijnlijke nederlaag: 'Beter om The Masked Singer op te zetten'

en hebben teruggeblikt op de pijnlijke nederlaag die FC Twente leed op bezoek bij PSV. In het Philips Stadion gingen de Tukkers met maar liefst 6-1 onderuit tegen de koploper. Van Wolfswinkel, zelf absent vanwege ziekte, geeft toe dat het op dat moment beter was om iets anders te gaan kijken.

"Ik was er zelf niet bij, maar ik weet wel hoe het leeft in de groep en hoe de dagen daarna waren. Dat zijn voor mij de momenten dat je baalt dat je ziek thuis zit. Ook in die slechte momenten wil je daar zijn en dan maar samen ten onder gaan", blikt Van Wolfswinkel tegenover ESPN terug op de pijnlijke nederlaag.

Artikel gaat verder onder video

"Nu sta je er een beetje buiten en dan kan je niet zoveel inbreng hebben. Het was beter om The Masked Singer op te zetten rond die tijd", lacht de 35-jarige spits van FC Twente. "Die stond wel op", geeft de goaltjesdief vervolgens toe.

LEES OOK: Sayf Ltaief heeft vertrouwenscrisis: 'Hebben wij die jongen zich goed thuis laten voelen?'

Van Wolfswinkel stond niet op het veld in het Philips Stadion, maar topscorer Steijn wel. Ook hij blikt terug op de pijnlijke avond. "Ik denk dat het kwaliteitsverschil zo groot was, dat we dat zeker die wedstrijd niet hadden kunnen voorkomen. Misschien weliswaar een iets lagere stand, maar we hadden daar niet gewonnen", is Steijn eerlijk.

LEES OOK: Joseph Oosting deelt schokkend nieuws: 'Nee, het is niet te genezen'

Steijn opende fraai de score tegen PSV

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lars Unnerstall pakt telefoon en helpt FC Twente uit de brand in Duitsland

Lars Unnerstall is niet alleen met zijn reddingen van grote waarde voor FC Twente.