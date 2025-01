‘AC Milan wil komst van Giménez deze week (!) afronden: nieuw bod in de maak’

AC Milan wil de komst van deze week (!) nog afronden. Volgens Calciomercato.com bereiden de Italianen een nieuw bod voor, dat rond de €35 miljoen ligt en mogelijk nog iets hoger uitvalt. Dat bedrag komt steeds dichter bij de vraagprijs van €40 miljoen die Feyenoord naar verluidt hanteert.

Het is geen geheim dat Milan erg gecharmeerd is van Giménez. De club meldde zich vorige week met een officieel ‘testbod’ in Rotterdam, maar zag deze al snel afgewezen worden. Al snel werd duidelijk dat de Milanezen een tweede bod voorbereiden. Volgens Italiaanse media wil Milan de deal zo snel mogelijk afronden, bij voorkeur nog vóór het einde van de week. De club hoopt Gimenez dan al beschikbaar te hebben voor de Derby della Madonnina tegen Internazionale op zondag.

Volgens de berichten is er een mondelinge overeenkomst over een driejarig contract, waarmee de spits jaarlijks €2,5 miljoen zou verdienen. Bovendien zou Gimenez een ‘gentlemen’s agreement’ met Feyenoord hebben, waardoor hij mag vertrekken als een grote Europese club een passend bod uitbrengt.

Een mogelijke transfer wordt mede bepaald door de prestaties van Milan in de Champions League. Als de ploeg zich bij de beste acht schaart na de groepsfase, wat vanavond duidelijk wordt, willen de Rossoneri de onderhandelingen versnellen. AC Milan staat momenteel op plek zes en heeft aan een overwinning uit bij Dinamo Zagreb voldoende.

