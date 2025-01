Brian Priske wordt vlak voor Feyenoord - FC Utrecht geconfronteerd met de transfer van Haller

Brian Priske heeft zondagmiddag in de aanloop naar de ontmoeting tussen Feyenoord en FC Utrecht kort zijn licht laten schijnen over de transferwindow. De trainer van de Rotterdammers werd door verslaggever Sinclair Bischop ‘geconfronteerd’ met de terugkeer van bij FC Utrecht. De huidige nummer drie van de Eredivisie heeft zich met de Ivoriaan serieus versterkt, terwijl het bij Feyenoord nog wachten is op de eerste winteraanwinst.

FC Utrecht verbaasde vriend en vijand door Haller terug te halen naar Nederland. De Ivoriaan maakte in de zomer van 2022 de overstap van Ajax naar Borussia Dortmund, nadat hij tussen 2015 en 2017 al actief was geweest voor FC Utrecht en daarna het shirt van Eintracht Frankfurt en West Ham United droeg. Haller moet FC Utrecht een boost geven in de strijd om de derde en misschien wel tweede plaats, die na 34 wedstrijden recht geeft op plaatsing voor de Champions League. De spits begint zondag tegen Feyenoord nog op de bank, maar zal de komende maanden ongetwijfeld van waarde zijn voor FC Utrecht.

Het is nog de vraag of Feyenoord zich deze maand gaat versterken. De Rotterdammers hebben een moeizame eerste seizoenshelft achter de rug en kampen met veel blessureleed, maar het lijkt er op dit moment niet op dat de achterban snel een nieuwe speler kan verwachten. ESPN-verslaggever Bischop vroeg zich niet lang voor de aftrap in De Kuip af waarom Feyenoord nog geen zaken heeft gedaan op de transfermarkt. “Het wordt voor jullie belangrijk, belangrijke weken. Belangrijk is het dan ook voor jullie om tweede te worden. Dat zijn jullie ambities. Nu zien we bijvoorbeeld bij de tegenstander dat zij een nieuwe speler hebben gehaald in de persoon van Haller. Hoezo hebben jullie je nog niet versterkt?”, zo klonk het.

Priske hoorde de vraag al knikkend aan. “We zijn altijd bezig om naar versterkingen voor de kern te kijken. Soms lukt het, soms niet. Op dit moment zijn we heel tevreden met de kern en de ploeg. We hebben nog een aantal weken in deze transferwindow, dus misschien nog even afwachten. Maar we hebben heel veel kwaliteit in de ploeg. Het is natuurlijk jammer dat Timber en Hwang geblesseerd zijn en het is ook nog een beetje afwachten met Ueda, maar het begint mee te vallen”, aldus de Deen.

