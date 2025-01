Feyenoord beloont 15-jarige linksback met eerste profcontract

Feyenoord gaat jeugdspeler Finn Baks binnenkort voor langere termijn aan zich binden, meldt 1908.nl. Volgens het doorgaans betrouwbare medium is het de bedoeling dat de vijftienjarige linksback uit de eigen jeugd binnenkort zijn handtekening zal zetten onder zijn eerste profcontract.

Baks maakte in de zomer van 2023 de overstap van FC Utrecht naar Feyenoord, nadat hij in 2017 door de Domstedelingen werd opgepikt bij zijn amateurclub PVCV. De jonge linkervleugelverdediger maakt een uitstekende indruk in de Feyenoord Academy en wist afgelopen seizoen met de Onder 15 van de Rotterdammers beslag te leggen op het kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Read uit onvrede over een ding bij Feyenoord: ‘Dat zit me écht heel erg dwars’

Dit seizoen werd de vijftienjarige Baks toegevoegd aan Feyenoord Onder 16, waar hij ook bezig is aan een goed seizoen. Die ploeg doet dit seizoen mee om de bovenste plekken in de competitie en wist een internationaal toernooi in Japan winnend af te sluiten.

LEES OOK: 'Paixão staat op lijstje van meerdere Engelse topclubs en zou deze maand kunnen vertrekken'

Dat Baks weet te imponeren op Varkenoord blijkt wel uit het feit dat hij in september werd uitgeroepen tot LYB Academy Speler van de Maand. Zijn goede ontwikkeling blijft ook niet onopgemerkt in Zeist, zo speelde de vijftienjarige Baks afgelopen maand zijn eerste twee interlands voor het Nederlands elftal Onder 16.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Priske begint 2025 met grote verandering

Feyenoord-trainer Brian Priske maakt werk van een goed voornemen voor het nieuwe jaar.