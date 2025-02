Johan Derksen ziet 'laffe' houding bij directie van Feyenoord

Johan Derksen vindt dat de directie van Feyenoord zich in de kwestie-Brian Priske 'laf' opstelt. De clubleiding leek volgens alle geruchten de Deen na de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München eruit te willen gooien, maar Feyenoord won onverwachts en de dag erna zat de trainer nog steeds op zijn post. Het programma van de Rotterdammers de komende week blijft echter complex.

Volgens verschillende media zou Priske, ongeacht het resultaat tegen Bayern, de laan uit werden gestuurd. Maar Feyenoord richtte zich op en versloeg de Duitse ploeg met 3-0 in de eigen Kuip. Priske behield zijn baan, maar zijn imago had wel een flinke deuk opgelopen. De 6-1 nederlaag in Lille van afgelopen woensdag hielp daar vervolgens allerminst bij.

Derksen meent dat Priske alsnog kan worden ontslagen na de komende wedstrijden, die op papier zwaar zijn. Zondag wacht Ajax in de Johan Cruijff ArenA, terwijl Feyenoord drie dagen later naar Eindhoven reist voor een wedstrijd tegen PSV. Op 11 of 12 februari, weer een week later, staat het eerste deel van het tweeluik in de tussenronde van de Champions League op het programma. AC Milan komt dan op bezoek. Een week daarna moet de ploeg van Priske naar de Italiaanse hoofdstad.

"Die man bungelt nou boven de afgrond", stelt Derksen bij Vandaag Inside. "Ajax en PSV kan hij ook verliezen. Dan vind ik het laf dat ze daarop wachten om hem eruit te gooien. Als je Feyenoord analyseert, kunnen die jongens van Lille, Ajax en PSV verliezen. Dat is helemaal geen schande. Ik denk nog steeds dat ze hem eruit wilden gooien."

