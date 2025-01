Peter Bosz zorgt voor verontwaardiging met uitspraken over Brian Priske

Brian Priske is niet respectloos behandeld door de media, zo stelt ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp maandag in het programma Rijnmond Sport. Peter Bosz nam het op voor Priske en gaf aan het 'schandalig' te vinden hoe de Deense trainer naar de uitgang is geschreven. Schildkamp begrijpt de uitspraken van Bosz niet.

In het programma Rijnmond Sport van RTV Rijnmond geeft Schildkamp, de commentator van dienst tijdens het duel tussen Feyenoord en Bayern München, aan dat hij niet vindt dat de media te hard waren voor Priske: "Ik begreep dat niet zo goed", doelt Schildkamp op de ontstane ophef: "Het ging over een nieuwsbericht. Dat heeft behoorlijk wat nieuwswaarde, vlak voor een wedstrijd. Er werd niet gezegd dat het een slechte trainer was en dat hij zo snel mogelijk op moet sodemieteren", benadrukt de journalist van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Michiel Kramer hekelt Noa Vahle, die zich volgens hem 'niet netjes' gedraagt

Schildkamp geeft wel toe dat een term die over de coach van Feyenoord is gebruikt, vraagtekens kan oproepen: "De enige term waar je over kan discussiëren is dead man walking, dat is niet zo chic om over iemand te zeggen", doelt Schildkamp op de uitspraak van Valentijn Driessen: "Voor de rest ging het in de berichtgeving niet over de persoon. Er is in mijn beleving helemaal niet respectloos met Priske omgegaan. Peter Bosz kwam daar als eerste mee, dat het respectloos was. Dat begreep ik niet. Er is nooit een kwaad woord over de trainer zelf gezegd", stelt Schildkamp.

Bosz gaf na de wedstrijd tussen Feyenoord en Bayern München aan het schandalig te vinden hoe er in de media over Priske is geschreven: "Als je ziet hoe er over Priske wordt gesproken, terwijl hij pas een half jaar werkzaam is bij de club... Schandalig", zei Bosz onder meer: "Ik snap dat het ergens vandaan komt. Maar we hebben het hier over een mens, over iemand die een gezin heeft."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-speler aandachtig toeschouwer bij AZ - Sparta, zit naast Sem Steijn op de tribune

Een speler van Feyenoord duikt plotseling op in het AFAS Stadion in Alkmaar.