Willem II meldt zich opnieuw bij Feyenoord voor huurdeal

Willem II heeft zich bij Feyenoord gemeld om te huren, aldus De Telegraaf. De Tricolores waren eerder al geïnteresseerd in de middenvelder, maar mogelijk is een verhuurperiode nu bespreekbaar door de aanstaande transfer van Jakub Moder.

De twintigjarige Zechiël maakte aan het begin van het seizoen indruk bij Feyenoord, maar heeft onder Brian Priske geen vaste basisplaats kunnen veroveren. Vooralsnog speelde de jonge middenvelder elf wedstrijden voor de Rotterdammers, waarvan vier als basisspeler.

De concurrentie op het middenveld bij Feyenoord is groot met onder In-Beom Hwang, Ramiz Zerrouki, Quinten Timber en Antoni Milambo. Op korte termijn zal Feyenoord zich versterken met Moder, waardoor de kans op speeltijd voor Zechiël nog kleiner wordt.

Willem II was eerder al geïnteresseerd in de jeugdinternational, maar een overgang was toen nog onbespreekbaar voor de Rotterdammers. "Namens Willem II heeft technisch directeur Tom Caluwé zich bij Feyenoord gemeld om Gjivai Zechiël te huren", aldus De Telegraaf. Met de aanstaande komst van Moder, die overkomt van Brighton & Hove Albion, is Feyenoord nu wel bereid om mee te werken aan een verhuur van Zechiël.

Willem II slagvaardig op transfermarkt

Eerder deze transferwindow versterkte Willem II zich al met Youssuf Sylla en Dennis Kaygin. De spits en centrale middenvelder worden gehuurd van respectievelijk Charleroi en Rapid Wien. Het is de bedoeling dat Zechiël aan dit rijtje huurlingen wordt toegevoegd.