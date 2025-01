'Feyenoord dicht bij verkoop van aanwinst, die geen minuut speelde in het eerste elftal'

Feyenoord gaat Korede Osundina deze winter van de hand doen, zo weet Sinclair Bischop van ESPN. De Amerikaan speelt al sinds zijn komst naar Nederland op huurbasis voor FC Dordrecht en gaat Feyenoord dus al verlaten voor hij minuten heeft gemaakt in het eerste elftal. Volgens 1908.nl wordt het Portugese Boavista de bestemming van de aanvaller.

Feyenoord nam in de zomer van 2023 de op dat moment negentienjarige Osundina over van Orange County SC uit Californië. Direct na zijn komst werd de aanvaller verhuurd aan FC Dordrecht, waar de Rotterdammers een samenwerking mee hebben. In anderhalf seizoen bij De Schapenkoppen kwam de Amerikaan tot 54 duels, waarin hij tien keer scoorde en zes assists afleverde.

Hoewel Feyenoord de aanvaller dus naar Nederland haalde vanwege zijn talent, lijkt het er sterk op dat de Rotterdammers hem zonder minuten in de hoofdmacht alweer gaan uitzwaaien. Vrijdagavond ontbrak Osundina namelijk in de wedstrijdselectie van Dordrecht op bezoek bij Vitesse (0-3). Volgens Bischop heeft dat te maken met een aanstaande transfer, hoewel de journalist geen bestemming van de buitenspeler noemt.

1908.nl weet wel waar Osundina naartoe zal gaan deze winter. Feyenoord gaat de Amerikaan namelijk verkopen aan het Portugese Boavista. De club uit Porto staat momenteel onderaan in de Portugese competitie, met twaalf punten uit achttien duels.

De door Feyenoord aan FC Dordrecht verhuurde Korede Osundina gaat Feyenoord verlaten . Door transferperikelen ontbreekt hij in de selectie van FC Dordrecht in de uitwedstrijd bij Vitesse. De Amerikaan werd vorig jaar door Feyenoord gekocht en direct gestald bij dordt. @espn.nl — Sinclair Bischop (@sinclairbischop) January 24, 2025

