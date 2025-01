Twijfels over doorgaan van Fortuna - PEC: 'Er staat écht veel water op. Ik schrok ervan'

Het is nog maar de vraag of het Eredivisie-duel tussen Fortuna Sittard en PEC Zwolle doorgaat. Barre weersomstandigheden hebben er voor gezorgd dat er flink wat water op het veld staat, maar vooralsnog gaat de wedstrijd 'gewoon' door na een keuring van scheidsrechter Pol van Boekel. Oud-voetballer Anco Jansen heeft er echter zijn bedenkingen bij.

"Het gaat gewoon door. Tuurlijk, er wordt gewoon gevoetbald", garandeert ESPN-verslaggever Pascal Kamperman de kijker. "Alhoewel, ik kwam hier om 9.00 uur en toen was het aan de zijlijn een sloot", vervolgt hij.

Jansen is ook aanwezig in Sittard, maar is minder enthousiast. "Ik heb begrepen dat er gevoetbald gaat worden, maar de omstandigheden zijn niet top. Het is, laat ik het zo zeggen, geen veld voor rubbertjes. Ik speelde liever wel op rubbertjes, dus dan had ik wel een probleem gehad. Er staat gewoon écht veel water op", stelt de voormalig middenvelder.

Fortuna - PEC valt niet in het water 😉 — ESPN NL (@ESPNnl) January 26, 2025

