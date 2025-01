Telefoon Bosvelt ‘roodgloeiend’: ‘Alsjeblieft, druk ze weg’

Paul Simonis heeft technisch directeur Paul Bosvelt gevraagd de komende weken de telefoon niet op te nemen, zo stelt hij gekscherend in gesprek met ESPN. De trainer hoopt dat , ondanks zijn hattrick tegen Fortuna Sittard (0-3) ook na de transferperiode nog bij Go Ahead Eagles speelt.

Go Ahead Eagles doet het dit seizoen weer zeer goed in de Eredivisie. Na achttien duels staan de Deventenaren op de zevende plaats, terwijl het elftal ook steeds beter gaat voetballen. Vrijdagavond was het de beurt aan Breum, die er op bezoek bij Fortuna Sittard drie tegen de touwen schoot. Na de wedstrijd krijgt Simonis bij ESPN de vraag of hij vreest voor winterse uitgaande transfers bij Go Ahead.

“Dat vind ik een lastige, want we hebben goede spelers daarachter”, antwoordt de trainer op de vraag of een transfer zijn ploeg minder kan laten spelen. “Alleen is het natuurlijk wel zo dat deze gasten nu al wekenlang met elkaar samenspelen, dus dat zal je wellicht merken.” Simonis heeft dan ook al tegen Bosvelt gezegd dat hij verwacht dat diens telefoon ‘roodgloeiend’ staat. “Maar alsjeblieft, druk ze maar weg.”

Of de oefenmeester bang is voor uitgaande transfers? “Je weet dat het kan, zeker na zo’n optreden van Jakob, in dit geval. Speler van de Maand (van Voetbal International, red.) en drie keer scoren tegen een hele stugge tegenstander. Dan zet je jezelf wel in de spotlights.”

