Haller maakt indruk in De Kuip, Taylor bezig aan laatste jaar bij Ajax - FCUpdate Recap

FC Utrecht zorgde voor een verrassing door in De Kuip met 1-2 te winnen van Feyenoord, mede dankzij een sterke invalbeurt van Sébastien Haller. Ondertussen bevestigde de zaakwaarnemer van Kenneth Taylor dat de middenvelder bezig is aan zijn laatste seizoen bij Ajax. In een andere opmerkelijke gebeurtenis maakte Ron Jans een wegwerpgebaar naar Feyenoord-trainer Brian Priske na een controversiële strafschopbeslissing. Verder was er ophef over een gescheurd shirt van Santiago Giménez, wat leidde tot discussie over een niet gegeven penalty. Tot slot bekroonde Xavi Simons zijn rentree bij RB Leipzig met twee doelpunten.

FC Utrecht krijgt De Kuip stil na sterke invalbeurt van Haller

FC Utrecht is 2025 perfect begonnen. De mannen van Ron Jans wonnen zondagmiddag op bezoek in De Kuip met 1-2 van achtervolger Feyenoord. Sébastien Haller maakte zijn rentree bij Utrecht en was gelijk belangrijk voor zijn ploeg. Het is pas de vijfde keer in de geschiedenis dat FC Utrecht een uitwedstrijd wint van Feyenoord. Lees hier meer over de wedstrijd.

Bevestiging in Goedemorgen Eredivisie: uitblinker van Ajax bezig aan laatste jaar in Amsterdam

Kenneth Taylor is bezig aan zijn laatste jaar bij Ajax. Dat heeft zijn zaakwaarnemer Guido Albers zondagochtend bevestigd in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Taylor ontwikkelt zich dit seizoen ijzersterk en wordt al tijden in verband gebracht met een overstap naar de Serie A. Lees hier meer over Taylors toekomst.

Ron Jans is boos en maakt wegwerpgebaar naar Feyenoord-trainer Brian Priske

Ron Jans is zondagmiddag op opvallende wijze in beeld gebracht door ESPN. De trainer van FC Utrecht maakte op het moment dat scheidsrechter Bas Nijhuis een strafschop aan Feyenoord gaf een wegwerpgebaar naar Brian Priske, de coach van de Rotterdammers. Lees hier meer over het incident.

Xavi Simons viert rentree op sublieme wijze: 'Glorieus, met een hoofdletter G!'

Xavi Simons heeft zijn officiële rentree bij RB Leipzig opgeluisterd met twee doelpunten. De van een blessure teruggekeerde linksbuiten sloeg tweemaal toe in de eerste helft van de wedstrijd tegen Werder Bremen. Uiteindelijk won Leipzig met 4-2. Bekijk de doelpunten hier.

