René van der Gijp laat niets heel van Robin van Persie

René van der Gijp begrijpt niets van de keuze van Robin van Persie om tegen Quick Boys vlak voor tijd zijn doelman te wisselen. Sc Heerenveen gaf na de invalbeurt van Andries Noppert de voorsprong uit handen en werd in de verlenging zelfs uitgeschakeld in het bekertoernooi.

Van Persie baarde vorige week opzien door in minuut 81 van het bekerduel met Quick Boys Noppert in het veld te brengen voor Mickey van der Hart. Die invalbeurt pakte niet uit zoals gehoopt. Enkele minuten na de wissel haalde Noppert namelijk Lukas Hamann naar de grond in het strafschopgebied, waarna Milan Zonneveld vanaf de stip gelijkmaakte. In de extra tijd pakten de amateurs zelfs nog de overwinning.

Bij Vandaag Inside begrijpt men helemaal niets van Van Persie. “Hij moet zich niet langer verbergen achter zijn geniale tactische vondsten”, stelt Johan Derksen cynisch. “Hij heeft helemaal persoonlijk verloren van Quick Boys. Er was niks aan de hand.” Toch zit Van Persie in Heerenveen met ‘twee slechte keepers’, zo vindt Derksen, dus daar is er geen duidelijke keuze. “Maar hij moet een mentor hebben die tegen hem zegt dat hij dit niet moet doen.”

Van Persie vertelde na de wedstrijd dat hij Noppert bracht omdat hij verwachtte dat Quick Boys lange ballen zou gaan spelen, tot onbegrip van Van der Gijp. “Bij elke corner blijft hij staan. Hij gaat niet op de lange bal”, geeft de analist aan. “Hij rijdt al zijn hele leven in een cabriolet, want in een normale auto kan hij niet zitten. Maar als er een corner komt, blijft hij op de lijn staan.” Van der Gijp begrijpt dan ook niet dat Van Persie ervoor koos de doelman te brengen. “Welke gek gaat nou in de laatste tien minuten zijn keeper wisselen?”, vraagt hij zich hardop af. “Dan ben je toch niet goed bij je hoofd?”

