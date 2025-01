Hélène Hendriks heeft spijt en biedt dag na uitzending haar excuses aan

Hélène Hendriks is op sociale media door het stof gegaan vanwege een opmerking in haar programma De Oranjewinter. De sportpresentatrice gaf in het programma aan dat ze een filmpje - waarin acteur Tygo Gernandt zich schuldig maakt aan huiselijk geweld - bewust niet heeft laten zien in De Oranjewinter. Een opmerking hierover is echter verkeerd opgevat.

Hendriks, die naast haar werk als sportpresentatrice bij Ziggo Sport een programma presenteert bij SBS 6, begon in de uitzending over de rel rondom acteur Tygo Gernandt. Hendriks besprak het onderwerp met haar tafelgasten, maar liet een filmpje waarin de beschuldigingen tegen Gernandt zichtbaar zijn bewust niet zien: "We hebben de keuze gehad of we de beelden lieten zien of niet. We hebben ervoor gekozen om dat niet te doen, ook omdat ze duur waren", zei Hendriks lachend.

Die opmerking is verkeerd geïnterpreteerd door kijkers en journalisten. Evert Santegoeds, die als hoofdredacteur van roddelblad Privé verantwoordelijk is voor de publicatie van het stuk over Gernandt, ging donderdagavond in Shownieuws direct in op deze 'mislukte' grap van Hendriks: "Wat Hélène zegt is dat de beelden te duur zijn. Daar wil ik echt iets van zeggen, want het meisje in kwestie heeft helemaal nooit een euro gevraagd of gekregen. Helemaal niks", benadrukte Santegoeds.

Op sociale media besluit Hendriks een ochtend na de uitzending te reageren op het moment: "Ai, dat had wat beter gekund gisteravond", geeft de sportjournaliste direct toe: "Voor de duidelijkheid: Het slachtoffer op de beelden van Tygo heeft zeker niet om geld gevraagd. Als dat op de een of andere manier toch zo is overgekomen... Excuus", besluit ze.

Ai, dat had wat beter gekund gisteravond. Voor de duidelijkheid: Het slachtoffer op de beelden van Tygo heeft zeker niet om geld gevraagd. Als dat op een of andere manier toch zo is overgekomen..Excuus🙏🏻#oranjewinter — Hélène Hendriks (@hendrikshelene) January 9, 2025

