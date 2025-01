Boëtius wijst transferadvies van Hélène Hendriks keihard af: 'Nee, doe ik niet'

ziet een dienstverband bij een club in de Keuken Kampioen Divisie niet zitten, zo maakt hij duidelijk in De Oranjewinter. De aanvallende middenvelder, die dinsdag werd afgewezen door Almere City, heeft de ambitie om op het hoogste niveau van Nederland te spelen.

Boëtius is dinsdagavond te gast in de uitzending van De Oranjewinter. Hélène Hendriks bracht de creatieve oud-Feyenoorder in verband met De Graafschap, dat onlangs Marinus Dijkhuizen presenteerde als nieuwe hoofdtrainer. "KKD doe ik niet, nee", is de dertigjarige duidelijk. "Ik ben op een bepaald niveau geweest en ik weet dat ik een bepaald niveau aankan. Ik ben nog steeds supercompetitief en ik droom groot", vervolgt hij.

Jack van Gelder denkt dat een buitenlands avontuur nog mogelijk is voor Boëtius. "Je hebt toch het Oranje-shirt gedragen. Dat is een visitekaartje, want dat weerhoudt je er niet van om naar het buitenland te gaan met je vriendin en je kind", zegt de sportverslaggever.

Toen Boëtius in Duitsland speelde, werd er tot twee keer toe kanker vastgesteld. In juli vorig jaar onthulde de voetballer echter dat hij 'schoon' is verklaard. Sinds zijn vertrek bij Hertha, in de zomer van 2023, is de middenvelder op zoek naar een nieuwe club. Hij trainde mee bij Feyenoord Onder-21, Sparta Rotterdam, sc Heerenveen en Almere City, maar tot een contract kwam het nog niet. "Dit is misschien een moeilijke vraag, maar denk je dat clubs toch in het achterhoofd houden dat je ziek bent geweest?", vraagt Hendriks zich af.

"Het zou kunnen, maar ik ben niet besmettelijk," grapt de middenvelder in eerste instantie. "Nee, maar het zou kunnen inderdaad. Maar als je je afvraagt hoe ik er fysiek voor sta, kan ik het je zo laten zien", sluit Boëtius af.

