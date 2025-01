Van de Looi: 'Jonge jongens kunnen fouten maken, maar je moet ze ook weer in de armen sluiten'

Erwin van de Looi heeft toegelicht waarom weer in genade is aangenomen bij Heracles Almelo. De vleugelaanvaller van de Almeloërs was na een akkefietje op de training lange tijd disciplinair geschorst, maar meldde zich begin dit jaar weer op het trainingsveld.

Limbombe werd geschorst voor vier maanden naar aanleiding van een incident op de training begin september. "Er was een moment waarop ik boos op de trainer werd en een woordenwisseling met hem had. Er zat veel emotie bij mij. Ik dacht dat ik gelijk had, maar mijn reactie was niet goed. Zo had ik niet moeten reageren", liet de Belg weten tegen over De Twentsche Courant Tubantia. Het was overigens niet de eerste keer dat de aanvaller bij van Heracles betrokken was bij incident op de training.

ESPN-verslaggever Sinclair Bischop merkte gekscherend op dat Van de Looi er met Limbombe een nieuwe speler bij heeft. Welke Limbombe de oefenmeester nu aantreft? "Een jongen die gewoon gretig is en rustig op dit moment", stelt de 52-jarige Van de Looi. "Hij heeft wat dingen gedaan waarvan wij vonden dat die niet door de beugel konden. Daar hebben we hem voor gestraft."

Limbombe was dus voor vier maanden disciplinair geschorst, maar Van de Looi geeft aan dat Heracles de aanvaller niet alleen heeft gestraft. "De club heeft hem ook een traject aangeboden. Zowel fysiek als mentaal. Hoe ga je om met teleurstellingen, een beetje met gedrag en dat soort dingen", vervolgt de coach.

Limbombe weer in genade aangenomen

Begin dit jaar werd Limbombe dus weer in genade aangenomen door zijn club. Mede doordat de Almeloërs goede feedback ontvingen van de mensen die de 23-jarige rechtspoot hebben begeleid. "Ik heb zelf met hem gesproken en uiteindelijk hebben we als club gezegd dat we hem gewoon weer de kans geven", licht Van de Looi toe. "Jonge jongens kunnen fouten maken en daar moeten ze op gewezen worden, maar je moet ze ook weer in de armen sluiten. Hij krijgt de kans om zich weer te laten zien en dat doet hij op dit moment prima."

