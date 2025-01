Heracles neemt verbannen smaakmaker na vier maanden weer in genade aan

Na een afwezigheid van vier maanden is weer teruggekeerd bij Heracles Almelo De 23-jarige vleugelaanvaller werd begin september disciplinair geschorst door de Almeloërs en trainde sindsdien voor zichzelf. Bij de eerste training van het nieuwe jaar van Heracles werd duidelijk dat de Belg weer in genade is aangenomen.

Limbombe was uiteindelijk voor liefst vier maanden geschorst. Een straf die tot stand kwam na een incident tijdens een training van begin september. "Er was een moment waarop ik boos op de trainer werd en een woordenwisseling met hem had. Er zat veel emotie bij mij. Ik dacht dat ik gelijk had, maar mijn reactie was niet goed. Zo had ik niet moeten reageren", is hij schuldbewust tegenover De Twentsche Courant Tubantia.

De laatste maanden volgde de Belgische linksbuiten een extern programma, waarbij heeft leren om te gaan met emoties als teleurstelling. "Ik heb de afgelopen maanden veel gesproken met een mental coach over hoe ik mij moet gedragen als profvoetballer en hoe ik met bepaalde zaken om moet gaan", vervolgt Limbombe.

De aanvaller maakte in de zomer van 2023 de overstap van Roda JC naar Heracles Almelo. In zijn eerste seizoen voor de Almeloërs was hij goed voor twee doelpunten en twee assists in 32 Eredivisie-wedstrijden. Dit seizoen speelde Limbombe slechts vier wedstrijden, waarna hij na een woordenwisseling op de training met trainer Erwin van de Looi werd verbannen uit de selectie van Heracles.

Limbombe blij met tweede kans

Op de eerste training van het nieuwe jaar was Limbombe weer van de partij. De aanvaller is dus weer in genade aangenomen door zijn club. Zelf is de Belg dankbaar voor de tweede kans. "Wat gebeurd is, gaat niet nog een keer gebeuren. Ik heb ervan geleerd, het was een dure les. Ik heb de keerzijde ervaren en dat ga ik niet nog eens meemaken. Geloof me", besluit hij.

