Oranje-speler van 54 miljoen krijgt er flink van langs: ‘Slechtste van het veld’

Voor is zijn periode bij Juventus nog niet wat hij ervan had gehoopt. Zaterdagavond had de Nederlander voor het eerst de aanvoerdersband om, maar verspeelde De Oude Dame weer punten. De 23-voudig international krijgt in de Italiaanse media de nodige kritiek over zich heen.

Op bezoek bij stadsgenoot Torino kwam Juventus vroeg in de wedstrijd op voorsprong via Kenan Yildiz, maar op slag van rust was het Nikola Vlasic die de eindstand op het bord zette: 1-1. Voor de nummer vijf van de Serie A was dit alweer het zesde gelijkspel in de laatste zeven competitiewedstrijden. La Gazzetta dello Sport laat zich daarom kritisch uit op Koopmeiners en mede-aanwinst Nico Gonzalez. “Alles bij elkaar genomen opnieuw een slechte dag voor twee spelers in wie Juve bijna negentig miljoen investeerde.” Daarbij wordt de 23-voudig Oranje-international het hardst aangepakt. “Hij kon weinig klaarspelen en was de slechtste van Juve.” De krant geeft hem een vijf voor zijn optreden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Basisspeler van FC Barcelona moet wekenlang toekijken, grote transfer mogelijk van de baan

Na afloop van de wedstrijd nam Thiago Motta, die gedurende de wedstrijd samen met Torino-trainer Paolo Vanoli naar de tribune werd gestuurd, het op voor Koopmeiners. “Ook al zijn we gewend om vergelijkingen te maken met andere situaties die nooit hetzelfde zijn. Als hij goed speelt, speelt het team ook goed en andersom”, legt de oefenmeester uit. “Als we goed spelen, komen alle kwaliteitsspelers zoals hij naar voren, als we niet goed spelen zijn hij en anderen niet in staat om zich op hun best uit te drukken.”

LEES OOK: Fabrizio Romano laat Feyenoord-supporters juichen

Koopmeiners steekt hand in eigen boezem

Koopmeiners geeft zelf toe dat het bij hem op dit moment een stuk minder loopt. “We willen het beter doen, ik in ieder geval”, stelt de Nederlander. “De druk is normaal, de verantwoordelijkheid is er altijd. Tijdens mijn hele carrière is dat zo geweest. Ik wil ook onder druk spelen, het is allemaal adrenaline. Ik ben de eerste die kritisch is op mijn spel, niemand legt meer druk op me dan ikzelf.”

Vind jij dat Teun Koopmeiners meer tijd moet krijgen om zich te bewijzen bij Juventus? Laden... 71.7% Ja, hij verdient meer tijd 28.3% Nee, hij moet nu presteren 269 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Interlandcarrière ten einde in 2024: 'Pijnlijk, door de achterdeur weg bij Oranje'

In 2024 kwam de interlandcarrière ten einde van een 96-voudig Oranje-international.