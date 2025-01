Slecht Ajax kan bekersucces vergeten, PSV komt met de schrik vrij - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ajax beleefde een teleurstellende avond in de KNVB Beker en werd met 2-0 uitgeschakeld door AZ. De Alkmaarders waren in eigen huis te sterk voor de Amsterdammers, die geen moment aanspraak maakten op de overwinning. PSV ontsnapte aan een bekerblamage tegen Excelsior. De Eindhovenaren hadden een verlenging nodig om de Kralingers met 5-4 te verslaan, nadat ze in de reguliere speeltijd met 1-3 achterstonden.

Kleurloos Ajax uit bekertoernooi geknikkerd door efficiënt AZ

Artikel gaat verder onder video

Ajax heeft in de laatste zestien van het KNVB Bekertoernooi verloren van AZ. De Alkmaarders waren in het eigen AFAS Stadion opnieuw te sterk voor de Amsterdammers, het werd 2-0. Wouter Goes en Mexx Meerdink waren de doelpuntenmakers voor de ploeg van Maarten Martens. Lees hier meer over de wedstrijd.

© Imago

PSV'er legt lat torenhoog: 'Ons doel is om de Champions League te winnen'

Ricardo Pepi steekt zijn torenhoge ambities met PSV niet onder stoelen of banken. In gesprek met Voetbal International herhaalt de Amerikaanse spits de opzienbarende doelstelling die zijn trainer Peter Bosz in september ook al uitsprak: "Ons doel is om de Champions League te winnen." Lees hier meer over Pepi's ambities.

© Imago

Excelsior maakt er liefst vier, maar PSV ontsnapt tóch aan ongekende bekerblamage

Excelsior heeft zijn huid bijzonder duur verkocht dinsdagavond in het Philips Stadion. PSV had een doelpunt in de zevende minuut van de blessuretijd nodig om een verlenging af te dwingen waarin de landskampioen uiteindelijk wist te winnen met 5-4. Lees hier meer over de spannende wedstrijd.

© Imago/Realtimes

Ajax-succes Farioli heeft één grote keerzijde: 'Dat maakt voor spelers in de etalage heel veel uit'

Ajax staat iets over de helft van de competitie op de tweede plaats in de Eredivisie, een positie die aan het einde van de rit recht geeft op een startbewijs voor de Champions League. De successen van trainer Francesco Farioli hebben voor technisch directeur Alex Kroes echter één grote keerzijde. Lees hier meer over de situatie bij Ajax.

© Imago/realtimes

Henk de Jong staat voor vertrek bij SC Cambuur