Messi krijgt uitnodiging van president Biden voor bezoek aan Witte Huis

krijgt zaterdag van de Amerikaanse president Joe Biden de Presidential Medal of Freedom uitgereikt, zo maakt de regering van de Verenigde Staten bekend. Het is de hoogst mogelijke onderscheiding die de president aan burgers kan geven.

Zaterdag worden in het Witte Huis de presidentiële vrijheidsmedailles uitgereikt. Het is de hoogste eer die kan worden gegeven aan burgers en wordt uitgereikt aan mensen die op een goede manier bijdragen aan de welvaart, waarden of veiligheid van de Verenigde Staten. Ook voor bijdragen aan de wereldvrede of andere significante maatschappelijke inspanningen kunnen beloond worden met de medaille.

Messi is dus een van de mensen die zaterdag de onderscheiding in ontvangst mogen nemen. “Lionel Messi is de voetballer met de meeste prijzen in de geschiedenis van het profvoetbal. Hij steunt gezondheidszorg en onderwijsprogramma’s voor kinderen over de hele wereld door middel van de Leo Messi Foundation. Ook is hij een UNICEF Goodwill Ambassadeur”, klinkt het op de site van het Witte Huis.

Naast Messi zullen zaterdag nog achttien andere individuen de onderscheiding in ontvangst mogen nemen van president Biden. Onder meer U2-zanger Bono, voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton, acteur Michael J. Fox en modeontwerper Ralph Lauren zullen naast de achtvoudig Gouden Bal-winnaar de Presidential Medal of Freedom in ontvangst mogen nemen.

