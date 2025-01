Liverpool - Lille OSC LIVE: Invaller zet Liverpool vlak na gelijkmaker weer op voorsprong

Liverpool en Lille OSC treffen elkaar dinsdagavond in de Champions League. Beide ploegen nemen het vanaf 21.00 uur op Anfield tegen elkaar op. Volg de wedstrijd in de competitiefase van minuut tot minuut in ons liveverslag!

Liverpool is de koploper in de competitiefase van de Champions League. De ploeg van Arne Slot won tot dusver alle wedstrijden en staat na zes duels dus op achttien punten. Lille bezet de achtste plaats, met dertien punten uit zes wedstrijden.