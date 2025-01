Mohamed Salah is het spuugzat en opent aanval op Jamie Carragher

heeft maandagavond op social media de aanval geopend op Jamie Carragher. Aanleiding was de kritiek die de analist en oud-verdediger van Liverpool bij Sky Sports indirect uitte op de huidige sterspeler van the Reds, toen hij een lovend betoog hield over Virgil van Dijk.

Salah plaatste eerder vandaag een foto op social media van de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Manchester United (2-2). Behalve de Egyptische aanvaller zelf, staan ook Trent Alexander-Arnold en Virgil van Dijk op de desbetreffende foto. Alle drie hebben zij hun toekomst nog niet langer verbonden aan Liverpool, ondanks contractaanbiedingen van de huidige koploper van de Premier League.

Salah voedde met de foto nogmaals de geruchten over een zomers vertrek, nadat hij kortgeleden al had aangegeven dat de kans reëel is dat hij geen nieuw contract zal tekenen en na dit seizoen transfervrij zal vertrekken. Carragher reageerde maandagavond live op televisie op de cryptische post van Salah. “Virgil van Dijk is degene die voor mij het beste uit deze hele situatie komt, door de manier waarop hij zich heeft uitgelaten, heeft gepresteerd en het team heeft geleid”, begon de oud-verdediger en clubicoon van Liverpool.

“We weten allemaal dat het voor alle drie de spelers een zeer belangrijke tijd is. Maar in plaats van dat ik het over Mo Salah of Trent Alexander-Arnold heb, spreek ik liever mijn waardering uit voor Virgil van Dijk”, vervolgt Carragher. “Van Dijk komt over als een gerespecteerde man, gezien de manier waarop hij omgaat met de hele situatie. Aan hem zijn ook vragen gesteld, maar hij heeft die steeds weggewuifd. Hij is hier om de landstitel te winnen en het uiterste te bereiken voor Liverpool. Laten we hopen dat hij bijtekent. Maar ja, ik denk dat de twee anderen een voorbeeld zouden kunnen nemen aan Van Dijk”, aldus de analist.

Sky Sports plaatste omstreeks 22.00 uur Nederlandse tijd een filmpje van de uitspraken van Carragher op X. Salah had vervolgens slechts 45 minuten nodig om te reageren. Hij citeerde de video en schreef daarbij: ‘Ik begin te denken dat je geobsedeerd door mij bent’. Salah sloot zijn bericht af met een knipoog.

I’m starting to think you’re obsessed with me 😉 https://t.co/YAnwbaHdRi — Mohamed Salah (@MoSalah) January 6, 2025

Met wie sympathiseer jij meer in dezen? Laden... 40.7% Jamie Carragher 59.3% Mohamed Salah 54 stemmen

