Erling Haaland tekent monstercontract dat pas afloopt als hij 33 is

heeft een einde gemaakt aan de geruchten over zijn toekomst. De Noorse goalgetter zet zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2034 verbindt aan Manchester City, nadat hij de voorbije periode werd gelinkt aan een overstap naar Spanje.

In de zomer van 2022 telde Manchester City een transfersom van 60 miljoen euro neer om Haaland (24) over te nemen van Borussia Dortmund. De eerste twee seizoenen van het Noorse fenomeen in Engelse dienst verliepen zeer succesvol: met Haaland in de gelederen veroverde Manchester City zowel in 2023 als in 2024 de landstitel, in zijn debuutjaar kwamen daar ook nog eens de Champions League én de FA Cup bij.

De persoonlijke cijfers van Haaland mogen er ook zijn: in 126 wedstrijden voor Manchester City trof de spits niet minder dan 111 keer doel. Bovendien fungeerde hij tot op heden vijftien keer als aangever bij een treffer van een teamgenoot. De indrukwekkende statistieken van de spits ten spijt, maakt Manchester City momenteel een moeizaam seizoen door. In de competitie werd al zes keer verloren, waardoor de regerend kampioen titelprolongatie met een huidige zesde plaats - en een achterstand van twaalf punten op het Liverpool van Arne Slot - lijkt te kunnen vergeten. Haaland werd de voorbije periode bovendien gelinkt aan een overstap naar Spanje, waar zowel Real Madrid als FC Barcelona de Noor dolgraag zouden verwelkomen.

Haaland maakt vrijdag echter een einde aan de geruchten: Manchester City bevestigt dat de spits zijn verbintenis heeft verlengd tot medio 2034. Tegen de tijd dat zijn nieuwe contract afloopt, is de Noor 33. Haaland licht zijn contractverlenging toe op de clubsite: "Manchester City is een speciale club, met fantastische mensen en geweldige supporters. Dit is het soort omgeving die iedereen helpt om het beste uit zichzelf te halen", aldus de spits. Scheidend technisch directeur Txiki Begiristain is vanzelfsprekend in zijn nopjes: "Iedereen bij de club is ontzettend blij dat Erling zijn nieuwe contract heeft getekend. Het feit dat hij voor zo'n lange periode heeft verlengd laat zien dat wij zeer toegewijd zijn aan hem als speler en dat hij heel veel liefde heeft voor deze club", aldus de Spanjaard.

Het is nog lang niet zeker, maar de kans is toch aardig groot dat Arne Slot de titel gaat pakken in zijn eerste seizoen bij Liverpool.