Pep Guardiola verklapt per ongeluk groot privénieuws over Erling Haaland

is voor het eerst vader geworden, zo meldt nota bene Pep Guardiola zondagavond na de wedstrijd tussen Leicester City en Manchester City (0-2). Terwijl Haaland en zijn vriendin Isabel Haugseng Johansen zelf nog niets naar buiten hadden gebracht over het babynieuws, leek de oefenmeester zich te verspreken.

Dat Haaland vader zou gaan worden, was al bekend. Op 10 oktober was de 24-jarige spits (tweemaal) trefzeker in de interlandwedstrijd tegen Slovenië, waarmee hij zich tot topscorer van Noorwegen kroonde. Als doelpuntenviering deed Haaland de bal onder zijn shirt en stopte hij zijn duim in de mond, een duidelijke verwijzing naar het babynieuws. Even later schepte hij op X ook nog duidelijkheid met een post over de prachtige aankondiging.

Na 10 oktober was het een tijdje stil, totdat Guardiola gister plots met een verrassende mededeling kwam. De Spaanse trainer liet zich na afloop van de wedstrijd tussen Leicester City en Manchester City uit over Haaland, die voor het eerst in vier duels weer eens wist te scoren. “Erling is soms hard aangepakt in de media, maar dat hoort erbij”, begint hij.

“Hij is moe en heeft veel minuten gespeeld. Daarnaast is hij ook nog vader geworden, dus het waren heel emotionele en spannende dagen voor hem”, onthult Guardiola vervolgens. De oefenmeester wist echter niet dat Haaland en zijn vriendin het nieuws zelf nog niet hadden gedeeld en of ze dat überhaupt nog wilden gaan doen.

